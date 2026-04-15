Evinde elektrik akımına kapılıp öldü

ŞANLIURFA'da evinde elektrik akımına kapılan İbrahim Kaya (23), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde kırsal Yardımcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; İbrahim Kaya, evinde henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik prizinden akıma kapıldı. Ağır yaralanan Kaya'yı gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Kaya, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kaya, yaşamını yitirdi. Kaya'nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı