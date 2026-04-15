Haberler

Antalya'da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Kemer’de sabah saatlerinde etkili olan sıcak hava, özellikle Rus turistleri plajlara çekti. Görüntülerde turistlerin denize girdiği ve güneşlendiği anlar yer alırken, sahillerde yoğunluk oluştu. Yaşanan hareketlilik, turizm sezonunun erken başladığı şeklinde yorumlandı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sıcak hava, tatilcileri sahillere çekti. Özellikle Rus turistlerin yoğunluk oluşturduğu plajlarda yazdan kalma görüntüler oluştu.

SABAH SAATLERİNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Görüntülerde, sahil şeridinde çok sayıda turistin güneşlendiği ve denize girdiği görülüyor. Sabahın erken saatlerine rağmen plajların dolmaya başladığı dikkat çekiyor.

DENİZE GİRENLER VE GÜNEŞLENENLER

Turistlerin bir kısmı denize girerek serinlemeyi tercih ederken, bir kısmı ise şezlonglarda güneşlenerek vakit geçirdi. Sıcak havanın etkisiyle sahilde hareketlilik gün boyu devam etti.

SEZON ERKEN AÇILDI YORUMU

Bölgede oluşan yoğunluk, turizm sezonunun erken başladığı şeklinde yorumlandı. Özellikle yabancı turistlerin ilgisi, esnaf ve turizmciler açısından da olumlu bir tablo olarak değerlendirildi.

Kaynak: Haberler.com
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu temin etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Ankara'da FETÖ'ye ağır darbe! 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Telefonlarından çıkan uygulamayı gören polis tek tek gözaltına alıyor
Pınar Deniz’den sarsan sözler: Babam hayattayken morga konmuş

Hikayesi herkesi derinden sarstı
Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar

Klostrofobisi olanlar bakmasın; eğlence bir anda kabusa döndü

Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
ABD, Kata'ib Hizbullah liderinin başına 10 milyon dolar ödül koydu

Trump o ismin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Ülke bu görüntüyü konuşuyor! Son hareketi olaydan daha bomba

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! Son hareketi bomba