Antalya'da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti

Antalya’nın Kemer ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sıcak hava, tatilcileri sahillere çekti. Özellikle Rus turistlerin yoğunluk oluşturduğu plajlarda yazdan kalma görüntüler oluştu.

SABAH SAATLERİNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Görüntülerde, sahil şeridinde çok sayıda turistin güneşlendiği ve denize girdiği görülüyor. Sabahın erken saatlerine rağmen plajların dolmaya başladığı dikkat çekiyor.

DENİZE GİRENLER VE GÜNEŞLENENLER

Turistlerin bir kısmı denize girerek serinlemeyi tercih ederken, bir kısmı ise şezlonglarda güneşlenerek vakit geçirdi. Sıcak havanın etkisiyle sahilde hareketlilik gün boyu devam etti.

SEZON ERKEN AÇILDI YORUMU

Bölgede oluşan yoğunluk, turizm sezonunun erken başladığı şeklinde yorumlandı. Özellikle yabancı turistlerin ilgisi, esnaf ve turizmciler açısından da olumlu bir tablo olarak değerlendirildi.

