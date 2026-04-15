Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’da “Bayan Bacak” lakabıyla tanınan Serpil Örümcer, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle yardım çağrısında bulundu. Kentsel dönüşüm nedeniyle evinden çıkmak zorunda kaldığını belirten usta sanatçı, “Çok zor durumdayım, çok az sürem var” sözleriyle dikkat çekti.

1970’li yıllarda mankenlik, oyunculuk ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Serpil Örümcer, bu kez yaşadığı zor günlerle gündeme geldi. Uzun süredir ekonomik sıkıntılarla mücadele eden usta isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek istedi.

“ÇOK ZOR DURUMDAYIM”

Kendi çektiği video ile takipçilerine seslenen Örümcer, içinde bulunduğu durumu açık sözlerle dile getirdi. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle büyük bir çıkmazda olduğunu ifade etti.

Oturduğu evin kentsel dönüşüme girdiğini belirten usta sanatçı, artan kira fiyatları karşısında çaresiz kaldığını söyledi. Yeni bir ev tutacak maddi gücünün olmadığını dile getirdi.

“ÇOK AZ SÜREM VAR”

Sözleriyle dikkat çeken Serpil Örümcer, “Ben 1970 seneleri ses sanatçısı Serpil Örümcer’im. Şu anda çok zor durumdayım. Kiraları verecek gücüm yok. Çok da az bir sürem var” diyerek yardım talebinde bulundu.

Musa Can Çayan
