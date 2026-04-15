Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü

ABD’nin Nebraska eyaletinde bir kadın, bir mağazada bıçakla 3 yaşındaki çocuğu kaçırarak otoparka götürdü. Polis uyarılarına rağmen bıçağı bırakmayan kadın, çocuğu yüzünden ve elinden yaraladı. Bunun üzerine polis ateş açarak saldırganı etkisiz hale getirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

  • ABD'nin Nebraska eyaletindeki Omaha kentinde bir mağazada 31 yaşındaki Noemi Guzman, 3 yaşındaki bir çocuğu bıçakla yaraladıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldü.
  • Polis, Guzman'ın bıçağı bırakma çağrılarına uymayarak çocuğa saldırması üzerine ateş açtı.
  • Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ve yüzünde ciddi kesikler olmasına rağmen hayati tehlikesi bulunmuyor.

ABD’nin Nebraska eyaletine bağlı Omaha kentinde bir mağazada yaşanan olayda, bir kadın bıçakla kaçırdığı küçük çocuğu yaraladıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldü.

BIÇAĞI MAĞAZADAN ÇALDI, ÇOCUĞU HEDEF ALDI

Polis ekipleri, sabah saat 09.10 sularında mağazada elinde büyük bir mutfak bıçağı bulunan bir kadının küçük bir çocukla görüldüğü ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 31 yaşındaki Noemi Guzman’ın mağazadan bıçak çaldığı ve ardından 3 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu alışveriş arabasına yaklaştığı görüldü.

Kadının, çocuğun yanında bulunan kişiyi bıçakla tehdit ederek arabayla birlikte mağaza dışına çıkardığı belirtildi.

OTOPARKTA DEHŞET ANLARI

Şüphelinin, çocuğu zorla alarak kaçırdığı ifade edilirken, olay yerine gelen polis ekipleri Guzman’ı otoparkta çocukla birlikte buldu. Polisin defalarca “bıçağı bırak” çağrısına uymayan Guzman’ın, çocuğa saldırarak yüzünden ve elinden yaraladığı aktarıldı.

POLİS ATEŞ AÇTI

Yaşananların ardından iki polis memuru silahlarını kullanarak şüpheliyi vurdu. Ağır yaralanan Guzman’a olay yerinde müdahale edilse de kurtarılamadı.

ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan 3 yaşındaki çocuğun hastaneye kaldırıldığı ve yüzünde ciddi kesikler bulunduğu ancak hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin kullandığı güç de dahil olmak üzere kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Omaha Polis Şefi Todd Schmaderer, müdahalenin çocuğun hayatını kurtarmak için yapıldığını belirterek, “Polisler cesur ve kararlı bir şekilde hareket etti” dedi.

Erdem Aksoy
Haberler.com
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var

Dünyayı alarma geçiren uyarı
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk

Altında 4 hafta sonra bir ilk
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları

Leven Ergün:

ABİ YİNE KONYA NE TUHAF BİR YER OLDU HERGÜN VUKAAT BEEHH

Yorum Beğen: 0
Yorum Beğenme: 0
Yanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lvbel C5’in skandal ifadelerine AK Parti'den yanıt: Havlamanıza devam edin

Ünlü rapçiden konserde skandal hareket! AK Parti'nin yanıtı çok sert
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Lvbel C5’in skandal ifadelerine AK Parti'den yanıt: Havlamanıza devam edin

Ünlü rapçiden konserde skandal hareket! AK Parti'nin yanıtı çok sert
Son dakika ayrılığı! Bülent Ersoy sahneye çıkmadan projeyi bıraktı

Perde açılmadan kriz! Bülent Ersoy’dan ani karar
Tarihi geri vites! Generalin küstah Türkiye talepleri sonrası ilk adım

Tarihi geri vites! Generalin küstah Türkiye talepleri sonrası ilk adım