Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü

ABD’nin Nebraska eyaletine bağlı Omaha kentinde bir mağazada yaşanan olayda, bir kadın bıçakla kaçırdığı küçük çocuğu yaraladıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldü.

BIÇAĞI MAĞAZADAN ÇALDI, ÇOCUĞU HEDEF ALDI

Polis ekipleri, sabah saat 09.10 sularında mağazada elinde büyük bir mutfak bıçağı bulunan bir kadının küçük bir çocukla görüldüğü ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 31 yaşındaki Noemi Guzman’ın mağazadan bıçak çaldığı ve ardından 3 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu alışveriş arabasına yaklaştığı görüldü.

Kadının, çocuğun yanında bulunan kişiyi bıçakla tehdit ederek arabayla birlikte mağaza dışına çıkardığı belirtildi.

OTOPARKTA DEHŞET ANLARI

Şüphelinin, çocuğu zorla alarak kaçırdığı ifade edilirken, olay yerine gelen polis ekipleri Guzman’ı otoparkta çocukla birlikte buldu. Polisin defalarca “bıçağı bırak” çağrısına uymayan Guzman’ın, çocuğa saldırarak yüzünden ve elinden yaraladığı aktarıldı.

POLİS ATEŞ AÇTI

Yaşananların ardından iki polis memuru silahlarını kullanarak şüpheliyi vurdu. Ağır yaralanan Guzman’a olay yerinde müdahale edilse de kurtarılamadı.

ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan 3 yaşındaki çocuğun hastaneye kaldırıldığı ve yüzünde ciddi kesikler bulunduğu ancak hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin kullandığı güç de dahil olmak üzere kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Omaha Polis Şefi Todd Schmaderer, müdahalenin çocuğun hayatını kurtarmak için yapıldığını belirterek, “Polisler cesur ve kararlı bir şekilde hareket etti” dedi.