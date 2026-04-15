Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var

Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
IAEA Başkanı Rafael Grossi, Kuzey Kore’nin nükleer programına ilişkin ciddi uyarılarda bulundu. Ülkedeki uranyum zenginleştirme tesislerinin aktif olduğunu ve kapasitenin genişlediğini belirten Grossi, faaliyetleri “ciddi endişe” olarak nitelendirdi. Uzmanlar, yeni tesisler ve denetimsiz ilerleyen programın, Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesini artırdığını ve küresel güvenlik açısından risk oluşturduğunu ifade ediyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, Kuzey Kore’nin nükleer programına ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu. Grossi, ülkenin uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdürdüğünü ve kapasitesini genişlettiğini belirtti.

ZENGİNLEŞTİRME TESİSLERİ FAALİYETTE

Dış basına yansıyan IAEA değerlendirmelerine göre Kuzey Kore’nin Yongbyon ve Kangson’daki uranyum zenginleştirme tesisleri aktif şekilde çalışmaya devam ediyor. Grossi, bu faaliyetleri “ciddi bir endişe” olarak nitelendirdi.

Ayrıca yeni tesislerin inşa edildiğine ve mevcut altyapının genişletildiğine dair bulguların da bulunduğu aktarıldı.

NÜKLEER PROGRAM BÜYÜYOR

IAEA’ya göre Kuzey Kore’nin nükleer faaliyetleri yalnızca devam etmekle kalmıyor, aynı zamanda denetimsiz şekilde ilerliyor. Ajansın 2009’dan bu yana ülkede doğrudan denetim yapamaması, programın gerçek boyutunun tam olarak bilinmesini zorlaştırıyor.

Uzmanlar, bu durumun Kuzey Kore’nin nükleer silah üretim kapasitesini artırdığına işaret ettiğini belirtiyor.

“DE FACTO NÜKLEER GÜÇ” VURGUSU

Grossi daha önce de Kuzey Kore’yi “fiilen nükleer silaha sahip bir ülke” olarak tanımlamış ve programın yıllar içinde önemli ölçüde büyüdüğünü ifade etmişti.

Güncel analizlerde ise ülkenin hem uranyum üretimini sürdürdüğü hem de yeni reaktör ve tesislerle kapasitesini genişlettiği değerlendiriliyor.

Erdem Aksoy
Haber Yorumlarıİbrahim Nayci:

Zaten Ne olursa Kimden olacak dünyayı havaya uçuracak olan da kurtaracak olan da o ??

