Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık
Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda toplam 15 tane gemimiz vardı, 3 tanesini çıkardık. Geri kalan 12 geminin 4 tanesinin çıkma talebi yok" ifadelerini kullandı.
ABD'nin İran'a "deniz ablukası" iddiası sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerinin akıbetiyle ilgili açıklama geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda toplam 15 tane gemimiz vardı. 3 tanesini çıkardık. Geri kalan 12 geminin 4 tanesinin çıkma talebi yok. Geri kalan 8 gemimizin çıkarma talebini Dışişleri Bakanlığı Koordinesi’nde yürütüyoruz, inşallah önümüzdeki günlerde çıkarırız diye ümit ediyoruz" dedi.
