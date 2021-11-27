Işık enstalasyon sergisi, kadınlara yönelik şiddete karşı 'Karanlığı Aydınlat'acak

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ortaklığında ve Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanan 'Karanlığı Aydınlat' ışık enstalasyon sergisi Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda gerçekleştirilen törenle açıldı.

Kadına yönelik şiddete dikkat çeken 'Karanlığı Aydınlat' ışık enstalasyon sergisine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alia El-Yassir, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı ve Elçi Müsteşar Eleftheria Pertzinidou, İsveç Başkonsolosu Peter Ericson ve UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova'nın katıldı. Farklı branşlardan sanatçıların, kadına yönelik şiddete dur demek için 'Karanlığı Aydınlat' ışık enstalasyon sergisi, 25 Kasım - 10 Aralık tarihleri arasında 16 Günlük Aktivizm - Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası kapsamında düzenleniyor. Sergi, ışık, tasarım ve sanatı yaratıcı bir şekilde kullanarak kadınların ve kız çocuklarının maruz bırakıldığı şiddetin farklı biçimlerine dikkat çekiyor, sanatı ve aktivizmi kamusal alana taşıyarak kadınlara yönelik şiddetin sonlanması için kamuoyunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ÜSTÜMÜZE DÜŞEN SORUMLULUKLARIN BİLİNCİNDEYİZ"

Açılışta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Bugün çok özel, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları açısından çok değerli bir sergi açılışında bir aradayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak BM Kadın Birimi tarafından düzenlenen 16 Günlük Aktivizm – Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası dahilinde "Karanlığı Aydınlat" sergisine böyle özel bir alanda ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Kadınlara yönelik şiddetin farklı biçimlerini anlatan serginin farkındalık yaratmak açısından çok değerli olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda kadına yönelik şiddetle mücadelede üstümüze düşen sorumlulukların da bilincindeyiz" dedi.

"KADINLARIN YANINDA, ŞİDDETİN KARŞISINDAYIZ"

"İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE ELİMİNİZİN ULAŞABİLECEĞİ HER ALANDA ÇALIŞACAĞIZ"

"ŞİDDET ASLA DERECELENDİRİLEMEZ"

"KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET BİR 'ERKEK KONUSUDUR"

"GÖLGE PANDEMİYİ' BİRLİKTE SONA ERDİREBİLİRİZ"

TÜRKİYE'NİN KAMUSAL ALANDA KURULAN İLK IŞIK ENSTALASYON SERGİSİ

16 GÜNLÜK AKTİVİZM KAMPANYASI

25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Gününe kadar süren "16 Günlük Aktivizm – Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası", her sene Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri öncülüğünde küresel ölçekte düzenleniyor; kadınlar ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için farkındalık ve hak savunuculuğu çalışmalarını kapsıyor. Türkiye'de kampanyanın öncülüğünü yapan BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi, 2018 yılından bu yana ateş böcekleri ile kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete dikkat çekiyor. Yanıp sönen ışıkları sayesinde birbirleriyle iletişim kuran ve karanlığı aydınlatan ateş böcekleri, BM Kadın Biriminin 2018'den bu yana düzenlediği 16 Günlük Aktivizm kampanyalarının ana simgesi.