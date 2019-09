İlk Sürüş: Citroen C5 Aircross SUV

CARMEDYA.COM - Groupe PSA bünyesindeki Citroen, SUV model ailesinin yeni üyesini Türkiye'de satışa sundu. Modeli İstanbul-Sapanca-İstanbul güzergahında inceleme fırsatı bulduk.



Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Citroen Türkiye



Mekan: Sapanca - Sakarya



Groupe PSA içerisindeki yeni yapılanmayla atağa kalkan Citroen, ürün gamını çeşitlendirmeye devam ediyor. SUV model ailesinin en yeni üyesi Citroen C5 Aircross SUV, Sapanca'da gerçekleşen lansmanın ardından Türkiye'de satışa sunuldu.



C Segment bir SUV olarak karşımıza çıkan otomobili İstanbul - Sapanca - İstanbul arasında ağırlıklı olarak otoban şartlarında kullanma ve inceleme fırsatı buldum.



Tasarım



Öncelikle aracın tasarımının şık olduğunu söyleyebilirim. Yüksek kaput ve markaya özgü çizgiler otomobili olduğundan küçük ancak yine de güçlü göstermeyi başarıyor. Bunda grubun modüler EMP2 platformunun katkısı da oldukça büyük.



Önden bakıldığında markaya özgü tasarım unsurları hemen göze çarpıyor. Logoyu da içine alan çift çıtalı ön ızgara ile birlikte çift çizgi ışık imzasına sahip olan Full-LED farlar özgün ve karakteristik bir ön görünümü beraberinde getiriyor. Izgaranın üst bölümüne entegre edilen sinyal lambaları ve gündüz farları SUV'un özgün görünümünü destekliyor. Uzun ve yüksek konumlu yatay motor kaputu aracın SUV karakterini güçlendirirken yandaki hava girişleri araca daha geniş bir görünüm ve sportif bir duruş kazandırıyor. Tıpkı C3, C3 Aircross, C4 Cactus ve Berlingo gibi yeni nesil modellerde kullanılan renk paketleri Yeni C5 Aircross SUV'un özgün görünümüne katkı sağlıyor. Koyu renk camlarla birlikte parlak siyah sütunların da etkisiyle dinamik bir profil ortaya çıkıyor. C formunda krom çıta, çift renkli tavan barları ve ön tampon altındaki korumalar Yeni C5 Aircross SUV'un diğer öne çıkan görsel ayrıntıları. Yandan bakıldığında göze çarpan Airbump® bir yandan markaya özgü tasarım unsuru olarak ön planda yer alırken, diğer yandan SUV otomobillere has bir uygulama olan çamurluk tasarımını tamamlıyor.



Geniş ve yüksek yapıya sahip arka tasarım ise markaya özgü 3D görünümlü arka farlar ve krom detaylı çift egzoz çıkışı ile donatılıyor.



Düz tavan çizgisi özellikle iç mekanda arkada oturan uzun boylu yolcular için iyi bir baş mesafesi sunulmasına olanak tanıyor.



4,50 metre uzunluğu, 1,85 metre genişliği ve 1,69 metre yüksekliğe sahip araç, bagaj alanı ve iç mekan hacmi konusunda da oldukça başarılı. Bu arada tavan rengini farklı seçme imkanı bu modelde de sunuluyor.



İç mekan



C5 Aircross SUV'un içerisinde de markanın karakteristik çizgilerine rastlıyoruz. SUV modellere özgü yüksek oturma pozisyonu, geniş ön ve yan camlar ile araç oldukça iyi bir görüş alanına sahip.



Şık bir tasarıma sahip ön panelde orta konsoldaki 8 inçlik dokunmatik ekran dikkat çekiyor. 12,3 inç büyüklüğündeki TFT ekranlı gösterge paneli sunulan üç farklı görünüm seçeneğiyle kişiselleştirilebiliyor. Sürüş güvenliği ve konforunu desteklemek üzere seçilen sürüş bilgileri doğrudan sürücünün görüş alanında gösteriliyor.



Alt kenarı düz ve entegre kumandalara sahip sportif görünümlü deri direksiyon parlak siyah ve saten-krom süslemelerle kalite algısı oluşturuyor. Ancak ön panelin üzerindeki kaplamanın sert olması bu algıyı biraz törpülüyor.



Orta konsol yüksek ve geniş yapısıyla; büyük hacimli bir soğutma bölmesi, iki adet aydınlatmalı bardak tutucu ve kablosuz şarj sistemi ile bir akıllı telefon saklama alanına ev sahipliği yapıyor. Ancak benim kullandığım versiyonda arkada bir bardak tutucu olmadığını da vurgulamam gerek.



Ancak diğer yandan farklı büyüklükte saklama alanları günlük hayatı kolaylaştırıyor ve küçük eşyaların neden olabileceği kalabalığı ortadan kaldırıyor. Orta konsoldaki kolçağın altında bulunan ve 1,5 litrelik su şişesini alan soğutmalı saklama alanı bunlardan biri.



Dolgusu arttırılan koltuklar oldukça başarılı ve sürücü ve yolcuları uzun mesafelerde bile rahat ettirecek türden. Masaj opsiyonu da konforlu ön koltukları daha da cazip kılıyor.



Tavanda geniş panoramik cam sayesinde de iç mekanda aydınlık ve ferah bir ortam sağlanıyor.



Bu arada arkada üç adet bağımsız koltuğun ileri geri kaydırılabilmesi ve katlanabilmesiyle sınıfının en iyi bagaj hacimi değerleri elde edilmiş. Koltuklar dik ve eğimliyken 580 ve 720 litre, katlanınca 1630 litre arasında değişen yükleme kapasitesi oldukça başarılı. Bu arada arka koltuk sırtlıklarının eğiminin de 19 derece ile 26,5 derece arasında beş kademeli olarak ayarlanabildiğini belirtelim.



Bağlanabilirlik



C5 Aircross SUV yolculara kapsamlı bağlanabilirlik çözümleri sunuyor. Kapasitif 8 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran üzerinden birçok araç özelliği, multimedya fonksiyonları, telefon, klima ve navigasyon yönetilebiliyor.



Mirror Screen özelliği sayesinde akıllı telefonun belirli fonksiyonları 8 inç büyüklüğündeki ekran üzerinden kontrol edilebiliyor. Sistem aynı zamanda Android Auto, Apple CarPlay™ ve MirrorLink® ile uyumlu olarak çalışıyor.



Vites konsolunun arkasındaki saklama alanında kullanıma sunulan Qi-standardını destekleyen akıllı telefon veya benzeri mobil cihazlar için kablosuz şarj özelliği kabin içindeki kablo karmaşasına son vererek hayatı kolaylaştırıyor.



ConnectedCAM Citroën® kapsamında internet bağlantılı Full-HD kamera devreye giriyor. GPS destekli, 16 GB dahili hafızaya sahip kamera iç dikiz aynasına entegre edilmiş durumda. Kamera sürücünün görüş alanını kayıt ederken, sürücü tek bir dokunuşla o anki görüntünün fotoğrafını veya videosunu kaydedebiliyor ve bunu e-posta veya sosyal ağlar ile paylaşabiliyor. Sistem olası bir kaza anında otomatik olarak video kaydına giriyor.



Motor ve performans



Fransa'daki Rennes - La Janais tesislerinde üretilen Yeni C5 Aircross SUV iki motor seçeneği ile yollara çıkıyor. 1.5 BlueHDi dizel motor 130 HP, 1.6 PureTech benzinli motor ise 180 HP güç üretirken, her iki motor da yeni EAT8 tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor.



Aracın yerden 230 milimetre olan yüksekliği segmentinin en iyi değerleri arasında ve her türlü yol koşulunda güvenle yol almanızı sağlıyor. Ses yalıtımı konusunda önemli iyileştirmeler yapılmış araçta, 120 km/s üzerine çıkıldığında yan camlardan rüzgar sesi duyulabiliyor. Benim otoban şartlarında gördüğüm bir diğer unsur ise sileceklerde seyir halindeyken ön cama su püskürtüldüğünde sürücü tarafı yan camda dikiz aynasına doğru taşma olması ve bu görüşü bir parça kısıtlayabiliyor.



Şanzıman



Yeni nesil sekiz vitesli otomatik şanzıman "Shift and Park by Wire" fonksiyonu ve Japon şanzıman uzmanı Aisin ile birlikte geliştirildi. Yumuşak vites geçişleriyle övgüyü hak eden şanzıman yerini aldığı altı vitesli otomatik şanzımana oranla %7'ye varan oranlarda yakıt tasarrufu sağlıyor. Yeni sekiz vitesli yapı sayesinde vites aralıkları yeniden ayarlanmış.



Yeni "Shift and Park by Wire" otomatik şanzıman sezgisel ve ergonomik bir kullanım sağlıyor. Direksiyona entegre vites değiştirme kulakçıkları otomatik şanzımanın avantajlarından ödün vermeden manuel vites değiştirme imkanı sunuyor. Güvenlik önlemi olarak motor stop edilir edilmez 'Park' modu devreye giriyor. Vites geçişleri beklentiye cevap veriyor ve sarsıntısız.



Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon



Türkiye'de satışa sunulan tüm versiyonlarda standart olarak bulunan Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi, markanın tanımlamasıyla "Uçan Halı" etkisini beraberinde getiriyor. Daha önce premium modellerde farklı şekillerde görmeye alıştığımız sistem yoldan gelen darbelerin süspansiyon sisteminde emilmesini ve iç mekan ve gövdenin sarsıntı ve salınımını azaltma hedefiyle çalışıyor.



Markanın 100 yıllık süspansiyon konforu deneyimiyle geliştirilen Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi ise Citroen'in bundan sonraki modellerinde de kullanılacak. Söz konusu teknoloji markanın motorsporları deneyimine dayanıyor. İlk olarak rallide test edilen ve denenen bu çözüm, Citroën ZX'i 1994 yılında Paris-Dakar Rallisi'nde zafere taşırken, bugün hala Citroën C3 WRC'de kullanılmaya devam ediyor.



Sadece daha fazla konfor sunmakla kalmayan yeni süspansiyon aynı zamanda sürüş stabilitesine de katkı sağlıyor. Mümkün olan en üst seviyede konfor ve yol tutuş elde etmek için geliştirilen yeni süspansiyon için 20 adet patent alınmış durumda. Uygulanan teknoloji ise prensip olarak son derece basit; geleneksel süspansiyon sistemi, amortisör, yay ve mekanik bir stoperden oluşurken, Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi'ne biri geri tepme ve diğeri sıkıştırma olmak üzere iki hidrolik yastık daha ekleniyor. Böylece süspansiyon ihtiyaç durumuna göre iki aşamalı olarak çalışıyor. Küçük darbelerde tek başına çalışan yay ve amortisör hidrolik sistemin desteğine gereksinim duymasa da hidrolik sistem süspansiyon yolunu uzatmak üzere yine de görev yapıyor. Böylece yol bozukluklarını etkin bir şekilde filtreleyen "Uçan Halı" etkisi oluşuyor. Daha büyük darbelerde ise kayda değer sıkıştırma ve geri tepmelerde yaylar ve amortisörler ile birlikte hidrolik destekler de çalışıyor. Böylece ani sarsıntıları kademeli olarak yavaşlatarak önlüyor ve bu sayede yolculukları çok daha konforlu bir hale getiriyor.



Sürüş destek sistemleri



Otomobil, oldukça zengin sürüş destek sistemlerine sahip. Söz konusu sistemlerin çalışması için ön camın üst bölümünde bir adet kamera ve ayrıca tampon ızgarasında bir adet radarlı sensör görev yapıyor.



Olası çarpışma riskini tespit eden Aktif Güvenlik Fren Sistemi sürücünün yerine fren yapıyor. Aktif Kör Nokta Uyarı Sistemi ise sürücünün kör noktasında bir araç olması halinde sürücüyü uyarıyor ve algılanan araca doğru yaklaşmaya devam ediyorsanız sistem konumunuzu otomatik olarak düzeltiyor. Sinyal vermeden gerçekleşen şerit değişimlerinde ise sürücüyü uyaran ve yön değişikliği yaparak sürüşe müdahale eden Aktif Şerit Takip Sistemi devreye giriyor. Sürücü direksiyonu sıkıca tutarak sisteme müdahale edebiliyor.



Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi sadece sürücünün belirlemiş olduğu hızı sabitlemekle kalmıyor, aynı zamanda öndeki araç ile olan mesafeyi korurken sisteme ilave dur-kalk fonksiyonu öndeki aracın durması halinde fren yaparak aracı durduruyor. Sistem 30 km/s ile 180 km/s arasındaki hızlarda çalışıyor.



Çarpışma Uyarısı Sistemi 30 km/s ve üzerine hızlarda etkin hale geliyor ve öndeki araca çarpma riski tespit etmesi halinde otomatik fren devreye girmeden hemen önce sürücüyü uyarıyor.



Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, sürücünün 65 km/s ve üzerinde hızlarda 2 saat aralıksız sürüş yapması halinde sürücüyü uyarırken, Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi ise 65 km/s ve üzerindeki hızlarda kameralar üzerinden sürücünün sürüş tarzını denetliyor ve örneğin sık sık yol çizgilerinin üzerinden geçmesi halinde sürücüyü uyarıyor.



Genişletilmiş Trafik İşareti ve Aktif Hız Levhası Tanıma Sistemi; hız sınırı ve hız sınırı bitiş işaretlerini algılayarak bunları gösterge paneli üzerinden sürücüye iletiyor. Sistemin bir hız sınırı tabelası algılaması halinde sürücü o hızı hız sabitleme sistemine tanımlayabiliyor. Sistem ayrıca Dur, Sollama Yasağı, Sollama Serbest ve Taşıt Giremez gibi trafik işaretlerini de algılıyor.



Dur-kalk fonksiyonuna sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi ve Şerit Konumlandırma Sistemi özelliklerini bir arada kullanan Otoyol Sürüş Destek Sistemi; belirli sürüş koşullarında sürücüye yarı otonom sürüş gerçekleştirme imkanı tanıyor. Sistem 30 km/s ve üzerinde hızlarda çalışıyor. Sürücü araç hızını sabitledikten sonra sistem bir yandan aracın hızını yol koşullarına göre sabit tutarken diğer yandan aracı şeride göre konumlandırıyor. Sürücünün her daim ellerini direksiyonda tutmasını isteyen sistem özellikle duble yollarda ve otoyollarda sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Akıllı Far Asistanı yol şartları ve yolun aydınlık durumuna göre uzun farları açıyor veya kapatıyor.



Sadece sürüş güvenliği ve sürüş kolaylığı sunmakla kalmayan sürüş destek sistemleri aynı zamanda otomobilin konforuna da katkı sağlıyor. Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi sürücünün anahtarı cebinden veya çantasından çıkartmadan kapıları açma imkanı sunuyor. Sistem ayrıca tampon altına doğru yapılan ayak hareketi ile bagaj kapağının eller serbest bir şekilde açılmasına olanak sağlıyor. Motorun durmasıyla otomatik olarak devreye giren Elektronik Park Freni aracın harekete geçmesiyle birlikte otomatik olarak devreden çıkıyor. Sürücü istediği zaman elektrikli el frenini manuel olarak etkinleştirip devreden çıkartabiliyor.



Paralel veya dikey park alanlarını tespit eden Park Asistanı fonksiyonunda sürücü sadece vites, gaz ve freni kullanıyor. Sistem direksiyon manevralarını gerçekleştiriyor.



Aracın geri vitese geçmesiyle etkinleşen Geri Görüş Kamerası, görüntüyü 8 inç büyüklüğündeki ekrana yansıtıyor ve ekrandaki kılavuz çizgilerle sürücünü manevrasına yardımcı oluyor. Sürücünün aracı geri vitese almasıyla etkinleşen veya sürücü tarafından manuel olarak da etkinleştirilebilen 360° Görüş Sistemi aracın çevresinin kuşbakışı görüntüsünü ekranda gösteriyor. Araç hareket ettikçe görüntü güncelleniyor. Böylece araç çevresindeki engeller rahatlıkla görülebiliyor.



Yokuş İniş Destekli Grip Control Sistemi



Bu sistem ise zorlu yol koşullarında ve dik eğimlerde aracın yol tutuşunu iyileştiriyor ve sürücüye daha kontrollü bir sürüş sunuyor. ESP sistemi ile birlikte çalışan akıllı çekiş kontrol sistemi ön tekerlere müdahale ederken, sürücüye kum, çamur, kar ve ESP kapalı olmak üzere farklı sürüş modları sunuluyor. Yokuş Kalkış Desteği; 3 dereceden daha dik eğimlerde sürücünün ayağını frenden çekmesiyle 2 saniye için fren baskısını devam ettirerek aracın geri kaymasını önlüyor.



Viraj Aydınlatma Sistemi; 40 km/s ve altındaki sürüşlerde direksiyon açısına bağlı olarak ilgili tarafın sis farını yakıyor ve 75 derece açıyla dönüş yönünü aydınlatıyor.



Fiyat



Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 204 bin TL'den başlayan (1.5L BlueHDi 130 HP EAT 8 Feel donanım) dizel otomatik versiyonu ile satışa sunuluyor. Feel, Feel Adventure ve Shine donanıma sahip modelde 1.5 BlueHDi 130 HP EAT 8 Shine ve 1.6 PureTech 180 HP EAT8 Shine vesiyonları ise en dolu araçlar olarak 245 bin TL fiyat etiketine sahip.

The post İlk Sürüş: Citroen C5 Aircross SUV appeared first on Carmedya.