İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler geldi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
İbo Show, yılbaşı özel programıyla 31 Aralık'ta ekrana gelecek. Ünlüler geçidinin yaşanacağı programda Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer yer alacak.
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbrahim Tatlıses'in de sunuculuğunu yaptığı İbo Show , yılbaşı özel bölümüyle Star TV'de izleyicisiyle buluşacak.
Bu çok özel programın konukları ise; Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer olacak. Oryantal Didem de yılbaşı özel programında performans sergileyecek. Genç şarkıcı İdo Tatlıses ise ilk kez babasının programına konuk olacak.
Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Gülben Ergen ise gecede Gülşah Saraçoğlu imzalı özel tasarım bir elbise tercih etti. Programın merakla beklenen özel bölümünden ilk görüntüler de geldi.
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