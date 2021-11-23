Hiç estetik yaptırmayan Hatice Aslan'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Son olarak Gain'de yayınlanan Hamlet dizisinde Nazan Kesmeci rolüne hayat veren Hatice Aslan, güzelliği ve yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

"HİÇ ESTETİĞİM YOK"

Önceki akşam Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü programına konuk olan Hatice Aslan'ın 60 yaşında olduğunu duyan izleyiciler şaşkınlığını gizleyemedi. Bayülgen'in estetikle ilgili sorusu üzerine bu zamana kadar herhangi bir işlem yaptırmadığını söyleyen usta oyuncu, "Kendimi gözlemeyi seviyorum. Çizgilerimi falan izliyorum yaşadığım kayıplardan dolayı oluşan beyaz saçlarımı falan gözlemek ve buna müdahale etmemek çok eğlenceli. Herkese de tavsiye ederim" dedi.

Fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Hatice Aslan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.

İşte oyuncunun bazı pozları...

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