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Atletico Madrid'de bir dönem Trabzonspor forması da giyen Alexander Sörloth'un geleceğine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İspanyol ekibinin, 30 yaşındaki golcüyle yollarını ayırma kararı aldığı öne sürüldü.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

2024 yılında Atletico Madrid'e transfer olan Alexander Sörloth, İspanyol ekibindeki ilk iki sezonunda beklentileri karşıladı. Ancak Norveçli golcü, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma giyemedi. Sakatlığı nedeniyle 8 karşılaşmayı kaçıran deneyimli futbolcu, görev aldığı 8 maçta ise 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.