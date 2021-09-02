Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor
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Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ekranların bir dönem reyting rekoru kıran dizisi Hayat Bilgisi'nde "Kikirik Ayşe" karakterini canlandıran Çisil Oral'ın yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı. Güzel ismi, yıllar sonra görenler gözlerini almakta zorlandı.

Televizyon tarihinin akılda kalan dizileri arasında yer alan Hayat Bilgisi'nin oyuncularının yıllar içerisinde değişimi gündem olmaya devam ediyor. Ünlü dizide Kikirik Ayşe karakterini canlandıran ünlü oyuncu Çisil Oral'ın son hali de görenleri büyük şaşkınlığa uğrattı.

Hatay Bilgisi'nin Kikirik Ayşesi'ydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor

KADRODA BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER VARDI

Oyuncu Çisil Oral, başrollerinde; Perran Kutman, Kerem Kupacı, İpek Erdem, Paşhan Yılmazel, Gökçe Bahadır, Yeliz Doğramacılar, Ümit Erdim, Serhan Arslan, Tarık Papuççuoğlu, Yıldız Asyalı, Atilla Olgaç ve Erdal Türkmen gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Hayat Bilgilisi' dizisinde 'Biricik' karakterini canlandırmıştı.

Hatay Bilgisi'nin Kikirik Ayşesi'ydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor

BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Dizide 'Kikirik' lakabıyla tanınan 42 yaşındaki oyuncu Çisil Oral'ın son hali, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Uzun yıllar tiyatro sahnesinde boy gösteren ve kendi senaryolarını yazan Çisil Oral, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu.

Hatay Bilgisi'nin Kikirik Ayşesi'ydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor
Hatay Bilgisi'nin Kikirik Ayşesi'ydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor
Hatay Bilgisi'nin Kikirik Ayşesi'ydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor
Hatay Bilgisi'nin Kikirik Ayşesi'ydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor
Hatay Bilgisi'nin Kikirik Ayşesi'ydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor
Hatay Bilgisi'nin Kikirik Ayşesi'ydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor
Hatay Bilgisi'nin Kikirik Ayşesi'ydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor
Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor - Haberler Magazin
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