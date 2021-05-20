Hamamlar açık mı bugün? Hamamlar ve sauna salonları açık mı, ne zaman açılacak?
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Peki, Hamamlar açık mı bugün? Hamamlar ve sauna salonları açık mı, ne zaman açılacak? Türkiye, 17 gün süren tam kapanmadan çıkarken İçişleri Bakanlığı valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. İşte detaylar...
Hamamlar açık mı, ne zaman açılacak soruları gündemde bulunuyor. İşte hamam ve sauna salonların çalışma durumu ile ilgili detaylar...
HAMAMLAR AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı, 17 günlük kapanmanın ardından kademeli normalleşme genelgesini yayımladı. Genelgede yeme - içme yerlerine dair merak edilen ayrıntı da verildi. Buna göre;
- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.
- 17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.