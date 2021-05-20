Hamamlar açık mı bugün? Hamamlar ve sauna salonları açık mı, ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Peki, Hamamlar açık mı bugün? Hamamlar ve sauna salonları açık mı, ne zaman açılacak? Türkiye, 17 gün süren tam kapanmadan çıkarken İçişleri Bakanlığı valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. İşte detaylar...