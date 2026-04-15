Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı

Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında şiddet eylemlerinin özendirilmesi, faillerin yüceltilmesi ve olayın normalleştirilmesine yönelik içerikleri paylaşan hesapların tespit edildiği bildirildi.

63 HESAP HAKKINDA SORUŞTURMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından konuya ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi. Saldırıya ilişkin sosyal medyada şiddet görüntülerini yayarak infial meydana getirmeye çalışan 63 hesaba yönelik yasal işlemler başlatıldı.