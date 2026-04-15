Haberler

'Sahte sertifika' operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda “MEB onaylı sertifika” vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı; hesaplarda 1.5 milyar TL’yi aşan para trafiği tespit edildi.

Aydın merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, “MEB onaylı sertifika” vaadiyle üniversite öğrencilerini dolandırdıkları öne sürülen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri harekete geçti. “MEB onaylı sertifika” vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Aydın merkezli geniş çaplı operasyon düzenlendi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, Nazilli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir, Manisa, Denizli, Mersin ve Samsun’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 6’sı Nazilli’de olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

1.5 MİLYAR TL’LİK HAREKETLİLİK TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri incelendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda 1,5 milyar TL’yi aşan para trafiği tespit edildi.

ÖZEL HAREKAT DESTEK VERDİ

Operasyon kapsamında Nazilli’nin Aydoğdu Mahallesi Türkocağı Caddesi’nde bulunan bir iş yerine de jandarma özel harekat ekiplerinin desteğiyle baskın düzenlendi. Operasyon sırasında sokak giriş ve çıkışları güvenlik güçlerince kontrol altına alınırken, adreste arama yapıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı arttı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında

Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

Okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerdir beklenen an geldi çattı! Bu akşam nefesler tutulacak

Günlerdir beklenen an geldi çattı
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler

Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler
Alman kulüpleri, milli futbolcu Eren Dinkçi'nin lösemi teşhisi konulan kız arkadaşı için harekete geçti

Tüm ülke lösemi teşhisi konulan Cinja için seferberlik ilan etti

Günlerdir beklenen an geldi çattı! Bu akşam nefesler tutulacak

Günlerdir beklenen an geldi çattı
Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım

Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı

Çocuk yaştaki saldırgan 5 silah ve 7 şarjörle baskına gelmiş