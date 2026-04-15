Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda

Cemiyet hayatının tanınan ailelerinden Toplusoylar, bir kez daha derin bir acıyla sarsıldı. Roman Tekstil’i bünyesinde barındıran Toplusoy Holding’in kurucu ailesinden 10 yaşındaki Selin Toplusoy, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Küçük Selin için düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Merhum iş insanı Süleyman Toplusoy ile İpek Toplusoy’un kızları olan Selin Toplusoy’un bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Küçük yaşına rağmen verdiği zorlu mücadeleye yenik düşen Selin’in vefatı, ailesi ve yakın çevresini yasa boğdu.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Turgut Toplusoy’un yeğeni, Zeynep ve Serra Toplusoy’un kardeşi olan Selin Toplusoy için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında aile yakınları ve dostları hazır bulundu.

ACILI ANNE TABUT BAŞINDA BAYILDI

Tören sırasında en acı anlar, anne İpek Toplusoy’un vedasıyla yaşandı. Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken acılı anne, yaşadığı büyük acıya dayanamayarak fenalaştı ve baygınlık geçirdi.

Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Toplusoy’un hali, törene katılanları derinden etkiledi.

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLDİ

Selin Toplusoy’un cenazesinin, Çekmeköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Toplusoy ailesi, daha önce de 2020 yılında Süleyman Toplusoy’u kalp krizi sonucu kaybederek büyük bir acı yaşamıştı.

İKİNCİ BÜYÜK KAYIP

Henüz 10 yaşında hayata veda eden Selin’in kaybı, ailesi başta olmak üzere cemiyet dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Toplusoy ailesi, kısa süre içinde ikinci kez evlat acısıyla sarsılarak büyük bir yasın içine girdi.