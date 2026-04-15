Kahramanmaraş'taki Ortaokul Saldırısı TBMM Genel Kurulu Gündeminde: "Pazartesi Gününe Kadar Okullar Kapatılmalı"

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya kısıtlaması ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifinin görüşmeleri sürerken, Kahramanmaraş'taki okul saldırıları gündem oldu; parti temsilcileri artan şiddet, bireysel silahlanma ve okullardaki güvenlik zafiyetlerine dikkati çekerek acil ve kapsamlı önlem çağrısında bulundu. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Pazartesiye kadar okullar kapatılmalı, pazartesiye kadar okullardaki güvenlik meselesi bir an önce titizlikle ele alınmalı, tedbirler alınmalı" önerisinde bulundu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, sosyal medyanın 15 yaş altına engellenmesi ve kadınların doğum izninin 16 haftadan toplam 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren, 12 maddesi kabul edilen Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Kanun görüşmeleri öncesinde söz alan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin konuştu.

Ekmen: "Okulların güvenliğini temin edemeyeceksek bu okulları nasıl yönetiyoruz?"

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, "İki gündür peş peşe okullarımızda yaşanan silahlı saldırı haberleriyle ürküyoruz. Burada muhalefetin aylarca, yıllarca ifade ettiği birtakım konuların, tespitlerin görmezden gelinmesinin sonuçları... 2 olayın üstü olması tabii, üzücü ve dehşet verici ama bu aynı zamanda iktidarın aklını başına alması için de çok büyük bir uyarı olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullardaki silahlı saldırılara işaret eden ve yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Ekmen, "Bugün uyuşturucu yaşının 8-9 yaşına düştüğünü biliyoruz; okulların her köşesinde, her sokağında torbacıların cirit attığını biliyoruz ama okullarımızı bu uyuşturucu satıcılarından, bu çeteleşmelerden, bu mafyavari gruplardan koruyacak bir güvenlik sistemimiz yok. Biz okulların güvenliğini temin edemeyeceksek, okulların temizliğini yer yer velilere yaptıracaksak bu okulları nasıl yönetiyoruz? Milli eğitim açısından, en az müfredat kadar önemli bir mevzu değil midir? Peki, okulların güvenliğini sağlayamıyoruz da diğer taraftan, bu çocuklar bu yollara nasıl giriyor?" diye konuştu.

Çömez: "Gerekeni yapalım"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de "Dün Şanlıurfa'da içinde çok sayıda öğretmen, polis memuru, öğrencilerin olduğu vatandaşlarımız yaralandı, bugün de Maraş'ta buna benzer bir olay yaşandı. Özetle, söylemek istediğim şu: Sokaklar artık kimse için güvenli değil, milyonlarca ruhsatsız silahın olduğu bir ülke oldu Türkiye, insanların silaha kolayca ulaşabildiği bir ülke oldu; yanı sıra, her köşebaşında uyuşturucu satılır hale geldi. Müteaddit defalar burada soru önergeleri, araştırma önergeleri verdik, sokak çeteleriyle ilgili, artan suç oranları ve çeşitliliğiyle ilgili gelin, bu konuların üstüne gidelim, beraber çözüm önerisi getirelim dedik, ciddiye alınmadı. Sosyal medyada, Telegram gruplarında çeteleşen, örgütlenen suç örgütleri ortaya çıktı. Allah aşkına, bu Parlamentonun en temel vazifesi, sorumluluğu çocuklarımıza güvenlik sağlamak, bu millete güvenlik temin edebilmek, sokakların huzurlu olabilmesini sağlamak; bununla ilgili gerekeni yapalım" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç: "Ciğerimiz yandı"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da saldırıya ilişkin, "Ciğerimiz yandı. Sayın bakanlarımız şehre gittiği haberlerini aldık. Gereken tedbirlerin alınacağı ve bundan sonrasında bu tür olayların olmaması noktasında tüm devletin imkanların seferber edileceğine inanıyoruz. Yaralananlara acil şifalar, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Temelli: "Güvenlik meselesi bir an önce titizlikle ele alınmalı"

Bireysel silahlanmaya dikkati çeken DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, şunları kaydetti:

"Çok üzgünüz, dün Siverek'te, bugün Maraş'ta... Dünkü olay yaşandıktan sonra burada söz aldığımızda dedik ki: Bu bir münferit olay değil, bu olayın altında yatan nedenlere çok hızlı eğilmek lazım. Maalesef bugün Maraş'ta saldırgan 1 öğretmeni, 3 öğrenciyi katletti; onlara Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifa diliyorum. Fakat olay vahim bir olaydır, münferit bir olay gibi ele alınıp geçiştirilecek bir olay değildir. Bu konuda gerekli tedbirlerin, önlemlerin bir an önce alınması gerekiyor. Bakın, Siverek'teki saldırgan sosyal medya hesabından saldıracağını, bu eylemi yapacağını açıklıyor; okul müdürü şikayette bulunuyor, tedbir alınmıyor. Şimdi Urfa Valisinin bu aymazlığı, Urfa Emniyetinin bu aymazlığı kabul edilebilir bir şey değil. Böyle birçok valimiz var maalesef; Urfa Valisi, Maraş Valisi, Muş Valisi, Şırnak Valisi, bu valiler valilik yapmıyorlar, yapmadıkları için zaten tedbir almak gibi bir şey akıllarına gelmiyor. Oysa okullarda tedbir alma konusu çok çok önemli."

Suça sürüklenmiş çocuklar, silahla buluşmuş çocuklar bu tür vakaları ilk defa işlemiyorlar. Bu olayları gördükçe tedbire dair bir aklın çalışması yerine biz hala bu olayları bu aymazlıkla yaşamak zorunda kalıyoruz. Bu, ciddi bir risktir, ciddi bir sorundur; bu sorunun üzerine eğilmek lazım. Bir kere, her şeyden önce suçla mücadele etmek lazım. Bir kere, her şeyden önce bu silahlanma, bireysel silahlanma meselesini artık ciddiye almak lazım. Bu ülkede 10 milyon ruhsatlı silah... Çoğu milletvekili silahlı ya, böyle bir şey mi olur? Milletvekili örnek olacak; milletvekilleri ruhsat kuyruğunda. Dolayısıyla böyle şey kabul edilemez. Bu bireysel silahlanmada ruhsatlısının, ruhsatsızının üzerine gitmek gerekiyor. Bu ülkeyi bu anlamda silahtan arındırmak gerekiyor. Meseleye doğru yerden yaklaşmadığınız sürece, suçla ve suça mahal verecek durumlarla mücadele etmediğiniz sürece bu vakalar olur, siz de bunu geçiştirirsiniz; geçiştiremezsiniz, bakın, bu olayın yansımaları devam ediyor, devam da edecek çünkü bu yayılır, bunun böyle bir riski var, buna tedbir almak lazım. Pazartesiye kadar okullar kapatılmalı, pazartesiye kadar okullardaki güvenlik meselesi bir an önce titizlikle ele alınmalı, tedbirler alınmalıdır."

Emir: "Çok yönlü, çok ağır bir sorunla karşı karşıyayız ve bu sorun artarak da devam edecek"

"Maraş'tan aldığımız haberle gerçekten sarsıldık. Tüm ülke olarak derin bir acı ve yas duygusu içerisindeyiz" diyen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de şöyle konuştu:"

"Daha dün Siverek'te bir öğrencinin arkadaşlarını yaraladığı hatta ağır yaraladığı bir olayı yaşadığımızda hep birlikte burada bu olayı kınadığımızı ama Meclis olarak ve ülkeyi yönetme iddiası olan insanlar olarak üstümüze düşeni tam olarak yapmadığımızı ifade etmiştik, yapılması gerekenleri söylemiştik. Okullarımızın güvensiz olduğunu, velilerin ve öğrencilerin okula giderken kendilerini güvende hissetmediklerini ısrarla vurgulamıştık ama dün de kulaklarını tıkayanlar bugüne kadar bu Meclis'te bu konu konuşulurken yani okullarımızdaki güvenlik sorunu, okullarımızdaki temizlik sorunu, okullarımızdaki yemek sorunu gibi en temel sorunlar konuşulurken maalesef iktidar partisinin duyarsız kaldığına, çözümler üretmek konusunda yeterli enerjiyi göstermediğine tanık olduk ve üzülerek yaşadık ki bir gün sonrasında böylesine acı bir olay yaşadık ve kaygılıyız ki bu olayın vahameti daha da artabilir, artacak gibi görünüyor. Umarız yanılırız ama bilmeliyiz ki çok katmanlı, çok yönlü, çok ağır bir sorunla karşı karşıyayız ve bu sorun artarak da devam edecek. Eğer bu akılla gidilirse, gerekli önlemler alınmazsa hep birlikte, her birimiz, her siyasi parti bu işin bir ucundan tutarak, çözümün bir parçası olarak bu sorunu çözmek üzere seferber olmazsak artarak gidecek. Her birimizin bugün yüreği yanıyor, yavrularımızı kaybediyoruz, okullarımız güvensiz ama bugün neler yapılması gerektiğini ısrarla konuşmak zorundayız."

"Okullarımızın güvensiz olduğunu söyledik"

Biz burada defalarca önergeler verdik, okullarımızın güvensiz olduğunu söyledik. Bizim 65 bin güvenlik görevlisinin acilen istihdam edilmesi gerektiğine dönük önergelerimiz Meclis'in raflarında bekliyor. Gelin, buradan başlayarak bu sorunun çözümünde adımlar atalım. Hatta istihdam edilmeyen uzman çavuşların bu alanda istihdam edilebileceğini söyledik. Kısa bir hesap yaptığımızda, bakın, 65 bin güvenlik görevlisini istihdam etsek 60 milyar liralık bir maliyet, 60 milyar liralık bir maliyet ve bu ülke biliyor musunuz ki her gün 15 milyar lira faiz ödüyor yani dört günlük faiz gideriyle bu ülke her bir okuluna rahatlıkla birden fazla güvenlik görevlisi yerleştirebilir; bu, son derece önemli. Aynı şekilde, dün gerçekleşen olay sonrasında anladık ki bu öğrenci tehditler etmiş sosyal medyadan, paylaşımlarda bulunmuş ama İl Milli Eğitim Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, bununla ilgilenmesi gerekenler, duyması gerekenler, önlem alması gerekenler seyretmişler ve sonrasında görevden alıyorsunuz."

Zengin: "Düzenleme yapmamız gerekiyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Olayı detaylarıyla birlikte öğreneceğiz. Medya ile ilgili sınırlamalar var. Olmalı. Dün de konuştuk. Çünkü failler kahramanlaşıyor. Amerika'da örnekleri var. Bu saldırıları yapan çocuklar örnek haline geliyor. Tabii ki siyasi olarak itirazlarımız var. Ama benim bildiğim cenaze evinde cenazeye hürmet edilir. Oradaki konu üzerine insanlar odaklaşır. Memleketin problemleri yarına kadar değişmeyecek en azından. Buradan baktığımızda gördüğümüz... bakanlarımız, milletvekillerimiz herkes Kahrmanmaraş'a ulaşmak için gayret sarfediyor. Tetkikler muhakkak yapılacak. Konuştuğumuz kanun da önemli adımı beraberinde getiriyor. 16 yaş altındaki çocuklar için sınırlama yapmamız gerekiyor. Televizyon yayınları muhakkak çok özel bir denetim gerekiyor. Bir sürü çalışma var. Bir sürü bu çocuklar artık televizyon izlemiyor. Bu çocuklar oyunlarla haşır neşir. Bu kanun bu konuya dair çok önemli bir adım atıyor. Güvenlikse güvenlik. Sadece güvenliğin yetmeyeceğini düşünüyorum. Sadece müfredatın da yetmeyeceğini düşünüyorum. Hepsine dair düzenleme yapmamız gerekiyor. Evlatlarımızdan daha değerli neyimiz var?" diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan da "Saldırıda hayatını kaybedenlere biz de divan olarak Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun diyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA