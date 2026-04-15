Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge! Bakan Gürlek'ten "Sonuna kadar gidilsin" talimatı

Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge! Bakan Gürlek'ten 'Sonuna kadar gidilsin' talimatı Haber Videosunu İzle
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge! Bakan Gürlek'ten 'Sonuna kadar gidilsin' talimatı
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, "Bu konuda 81 il başsavcılığımıza özel bir genelge gönderdim. Sonuna kadar gidilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gürlek, "Göreve geldiğimde yasa dışı bahis, sokak çeteleri, uyuşturucu ve sanal kumarla mücadele konusunda karalılığımı vurguladım. Bu konuda 81 il başsavcılığımıza özel bir genelge gönderdim. Sonuna kadar gidilmesini istiyorum. Başsavcılığımız bunlarla ilgili soruşturma yürütüyorlar" dedi.

"12. YARGI PAKETİ'NDE EN İNCE AYRINTISINA KADAR ÇALIŞIYORUZ"

Yargı reformlarına da değinen Bakan Gürlek, "12'nci Yargı Paketi'nde şu an en ince ayrıntısına kadar çalışıyoruz. Özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fark ettik" ifadelerini kullandı. 

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin soruları da yanıtlayan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim talimatımızla değil. 2020 yılında işlenmiş ve vicdanları tatmin etmeyen bir olaydı. Takdir hakkımız yok, tamamen başsavcılık yürütüyor. Yoğun şüpheler var, gerekli işlem yapıldı."

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (2)

SüLeyman Kiyağ:

Kendisi de oynuyordur

Cy:

vergisiz oynamayin diyor aga

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

