HAKKARİ'DE DEPREM Mİ OLDU? 1 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!

1 Temmuz 2025 Salı günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 1 Temmuz 2025 Salı günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem Hakkari'de nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

HAKKARİ'DE DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

30 Haziran 2025 akşam saatlerinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre, depremin merkez üssü Şemdinli ilçesinin Gelişen köyü olarak belirlendi. Sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem, bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi ancak ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Hakkari Valisi Ali Çelik, yaptığı açıklamada,"Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır. Ekiplerimiz tüm yerleşim birimlerinde durum tespiti yapmak amacıyla görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler