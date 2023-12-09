YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar?

Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? merak ediliyor. Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar ve 10 ada için 7 günlük turist vizesi hangi adalar için geçerli olduğu araştırılıyor. Türkiye- Yunanistan 7 günlük vize muafiyeti olan adalar hangisi gündeme geliyor. Peki, Yunanistan kapı vizesi ne zaman başlıyor? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? İşte detaylar…

10 ada için 7 günlük Yunan turist vizesi hangi adalar için geçerli olduğu gündeme geliyor. Yunan adaları vize muafiyeti hangi adalar ve vizesiz Yunan adaları listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis, iyi ve dostane komşuluk ilişkilerini sürdürmek için Atina Bildirisi'ni imzaladı. Peki, Yunanistan kapı vizesi ne zaman başlıyor? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? İşte detaylar…

YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

6 yıl sonra yeniden Yunanistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis iyi ve dostane komşuluk ilişkilerini sürdürme taahhüdünde bulunan ortak bir bildiri imzaladılar.

Görüşmenin en dikkat çeken gelişmelerinden biri de Yunan hükümetinin Türk vatandaşlarına 10 Yunan adası için vize muafiyeti sağlama kararı oldu. Konu hakkında bir açıklama yapan Miçotakis, "İlişkileri yeniden canlandırmaya karar verdik. 10 ada için Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi verilecek" dedi.

YUNAN ADALARI KAPIDA VİZE BAŞLADI MI?

Yunan kapı vizesi Schengen vizesi statüsünde, kısa süreli turistik bir vize türü olup vize başvuru süreçleri bazı noktalarda turistik vizeden ayrılabilmektedir. Her yıl Nisan-Ekim ayları arasında uygulanmakta ve Yunanistan'ın 6 adasında geçerli olmaktadır. Bunlar; Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos ve Meis Adaları'dır. Vize Merkezi aracılığıyla Yunan kapı vizesi başvurusu yapmak mümkündür. Vize başvuru aşamalarını aşağıdaki yazımızda ayrıntılı olarak bulabilirsiniz.

YUNANİSTAN KAPI VİZESİ KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Evraklarınızı eksiksiz olarak şahsen ya da kargo yoluyla Vize Merkezi'ne ilettikten sonra vize uzmanlarımız tarafından kontrol edilerek dosyanız hazırlanmaktadır. Yunan kapı vizesinde vize randevu işlemi yapılmamakta ve parmak izi kayıt işlemi vize onayından sonra başvuru yapılan adanın sınır kapısında gerçekleştirilmektedir. Vize sonuçlanma süresi 7-15 iş günü sürer. Seyahatte herhangi bir gecikmenin ve aksamanın yaşanmaması adına başvuruların seyahat tarihinden en az 4-6 iş günü önce yapılması çok önemlidir.

Yunanistan kapıda vize uygulaması sadece 6 adada geçerlidir, ana karaya geçiş yapılamamaktadır. Ayrıca kapı vizesi tek veya çift girişli olacak şekilde, 15 gün süreyle verilmektedir. Birden fazla adaya seyahat edilmesi planlanıyorsa, bu bilgi net olarak vize dilekçesinde ve başvuru formunda belirtilmelidir. Otel rezervasyonları da bu plana göre hazırlanarak evraklara eklenmelidir.

VİZESİZ YUNAN ADALARI LİSTESİ

Sakız

Samos

Kos

Rodos

Simi

Meis

Midilli

Limni

Kalymnos

Leros

YUNAN ADALARINA NASIL GİDİLİR?

Midilli Adası: Adaya Yunanistan'dan ulaşmak için deniz ve hava yolu kullanılmaktadır. Adanın tek havaalanı Midilli merkezinin 8 km güneydoğusundadır. Atina'dan günde 5 kez, Selanik'ten günde 1 kez sefer yapılır. Haftada iki kez Sakız adasından sefer vardır.

Rodos Adası: Ege'nin güneyinde, Muğla ili sınırları içerisinde yer alan turistik bölgemiz Fethiye'den Rodos Adası'na yıl boyunca düzenli olarak feribot seferleri yapılmaktadır. Doğal bir liman olma özelliği sayesinde yatçılık ve deniz taşımacılı konusunda gelişmiş bir yer olan Marmaris, On iki Yunan Adaları'nın en büyüğü olan Rodos'a açılan tatil kapısı olmayı başarmıştır. Marmaris'ten Rodos'a düzenli olarak feribot seferleri düzenlenmektedir.

Samos Adası: Türkiye'den Samos'a gitmek birçok Yunan adasına göre çok kolay. Tekne sahibi olmanıza ya da uçak-havaalanı derdi çekmenize gerek yok. Samos, Dilek Yarımadası'na sadece 1,5 kilometre uzakta ve Türkiye kıyılarına en yakın Yunan adası. Kuşadası ve Seferihisar'dan (Sığacık) feribotla Samos'a gidebiliyorsunuz.

Kos Adası: İstanköy veya Kos Adası, Bodrum Yarımadası'nın karşısında 8 mil uzakta yer alan bir Ege adasıdır. Yunanistan'ın 12 Adalar Vilayeti'ne bağlıdır. 2019 verilerine göre nüfusu 60.500'dür. Adada turizm oldukça gelişmiştir. Antik kalıntılar bulunmaktadır. Oniki Ada grubuna bağlı olarak Ege Denizi'nde Karya sahiline yakın bir durumdadır.

Meis Adası: Rodos'la feribot ve havayolu bağlantısı vardır. Bunun dışında her gün Antalya'nın Kaş ilçesinden hareket eden vapurlarla Meis şehrine gitmek mümkündür. Adada bir havaalanı vardır. Adada yalnızca havaalanı ile Megisti arasında otobüs seferleri vardır.

Patmos Adası: Ege Denizi'nde küçük bir adadır. Onikiada'nın en kuzeyinde yer alır. Yaklaşık 3 bin kişilik nüfusu vardır. En yüksek noktası Profitis Ilias'tır.

Leros Adası: Yunanistan'ın Güney Ege bölgesinde bulunan bir ada, şehir ve belediyedir. Ada, Ege Denizi'nde yer almakta olup On İki Ada'nın bir parçasıdır. Leros Adası'na İleryoz Kamu Havalimanı hizmet vermektedir.

Kalimnos Adası: Kos Adası'nın 12 km kuzeyinde, Leros Adası'nın 2 km güneyinde yer almaktadır. Adanın Türkiye'ye en yakın olduğu anakara ise adaya 17 km uzaklıktaki Muğla ilinin Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesidir. Ada ile İstanköy arasındaki seferler 30 ilâ 45 dakika, Rodos ile seferler ise 2 ilâ 5 saat arasında sürmektedir.

Simi Adası: Simi Adası'na havalimanı bulunmuyor ve sadece feribotla ulaşılabiliyor. Adaya ülkemizden ulaşım için Datça ve Bodrum'dan kalkan feribotlara binebilir veya Fethiye, Marmaris'den kalkan Rodos feribotlarıyla Rodos'a geçip Rodos'tan bineceğiniz feribotla ulaşabilirsiniz. Ulaşım için en çok tercih edilen Datça feribotunu kullandığınızda yolculuk yaklaşık 50 dakika, Bodrum feribotunu kullandığınızda ise yaklaşık 90 dakikayı bulabiliyor.