Turhan Çömez, Sayan Kaya ve eşinin 5 ayda 2 milyar TL kazandığını iddia etti

(ANKARA)- İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın hisse işlemlerine yönelik iddialara ilişkin "5 ay içinde 2 milyar TL'den fazla para kazanmışlar. Oturdum hesapladım; tam '2 kamyon dolusu' para ediyor" dedi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında gündeme gelen hisse alım satımı iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çömez'in paylaşımı şöyle:

"İddialar vahim; AKP'li siyasetçi, eski bakan ve eşi, Nisan ayında aldıkları hisseleri, Eylül ayında, yani FONZİ skandalı patlak vermeden elden çıkarmışlar. 5 ay içinde 2 milyar TL'den fazla para kazanmışlar. Oturdum hesapladım; tam '2 kamyon dolusu' para ediyor. Arayan gazetecilere 'müsait olmadığını' söyleyip telefonu kapatan bu AKP'li siyasetçi, müsait olursa bir zahmet açıklayıversin; bu paraları eşiyle birlikte götürdü mü, götürdülerse nereye?"

Kaynak: ANKA