Yıldız Sarayı ne zaman açılacak, restorasyon bitti mi? Yıldız Sarayı'nda müze kart geçerli mi, hangi günler açık?

Osmanlı Devleti'nin son sarayı, tarihte derin izler bırakan olayların tanığı Yıldız Sarayı ne zaman açılacağı ve ücreti ne kadar olduğu merak ediliyor. Sultan III. Selim zamanında yaptırılan ve Sultan II. Abdülhamid zamanında genişletilerek devlet sarayı haline getirilen Yıldız Sarayı kompleksinin yenilenme sürecine ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Yıldız Sarayı hangi günler açık? Detaylar haberimizdedir...

YILDIZ SARAYI NE ZAMAN AÇILACAK?

Osmanlı Devleti'nin son sarayı, tarihte derin izler bırakan olayların tanığı Yıldız Sarayı, 19 Temmuz'da ziyarete açılacak.

YILDIZ SARAYI'NIN TARİHİ

Yıldız Sarayı kompleksi, Osmanlı Devleti'nin son sarayı olması açısından ayrı bir önem taşıyor. Asıl şeklini Sultan II. Abdülhamid döneminde alan saray, 33 yıl boyunca devletin yönetim merkezi, Sultan'ın ve ailesinin ikametgahı olarak kullanıldı. Köşkler, yönetim ve koruma yapılarıyla parklar bütününden oluşan Yıldız Sarayı, Sultan II. Abdülhamid'in 1909'da tahttan indirilmesiyle önemini yitirdi.

Son Osmanlı padişahı Sultan VI. Mehmed Vahdeddin döneminde de bir süre kullanılan saray, 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla kapılarını tümüyle dış dünyaya kapattı.

Yıldız Sarayı, 1924'te Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne tahsis edildi ve 1946'dan itibaren uzunca dönem "Harp Akademileri" olarak kullanıldı. Kültür Bakanlığı çatısı altında 1978'de hizmet veren kompleks, 2015'te Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Milli Saraylara 2018'de devredilen saray, aynı yıl restorasyona alındı.

Beşiktaş'ın Yıldız tepesinde yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alana kurulan Yıldız Sarayı kompleksi, pazartesi dışında her gün ziyarete açık olacak.

YILDIZ SARAYI HANGİ GÜNLER AÇIK?

Kapalı Günler: Pazartesi

Gişe Açılış Saati: 09:00

Gişe Kapanış Saati: 17:00

YILDIZ SARAYI NEREDE?

Yıldız Sarayı, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alıyor. Açık Adresi: Yıldız, Yıldız Sarayı Müzesi, 34349 Beşiktaş/İstanbul

YILDIZ SARAYI'NA NASIL GİDİLİR?

Yıldız Sarayı, Türkiye'deki birçok tarihi saray arasında oldukça özel bir konuma sahiptir. Bizans döneminden kalma bir korunun içinde yer alan Yıldız Sarayı, tarih boyunca önemli kararların alındığı bir merkez olmuştur. Sayısız değerli konuğu ağırlayan saray, İstanbul'un bir diğer önemli sarayı olan Çırağan Sarayı'nı gören bir tepede konumlanmıştır. Beşiktaş'ta bulunan saraya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile Beşiktaş üzerinden kısa sürede ulaşmak mümkündür.