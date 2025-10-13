Yerli Üretimde Yeni Dönem: Rizline, Araca Özel Üretim Teknolojisiyle Dikkat Çekiyor

Model Bazlı Üretimde Yerli Başarı

Türkiye'nin otomotiv yan sanayiinde model bazlı üretim sistemleri hızla yaygınlaşıyor. Bu alanda çalışmalarını sürdüren Rizline, Gebze'deki üretim tesisinde geliştirdiği özel ölçüm ve kalıp sistemleriyle her aracın zemin yapısına uygun ürünler tasarlıyor.

Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen ürünler, hem iç pazarda hem de Avrupa'da satışa sunuluyor. Firma, yerli mühendislik gücünü yurt dışına taşıyarak Türkiye'nin üretim kapasitesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Yeni Nesil Araçlara Özel Çözümler

Rizline mühendislik ekibi, her aracın iç zemin ölçülerine göre hazırladığı kalıplarla tam oturan 3D havuzlu paspaslar üretiyor. Bu üretim anlayışı, hem estetik görünüm hem de kullanım kolaylığı sağlıyor.

Ürünlerde kullanılan termoplastik elastomer (TPE) malzeme, çevre dostu, kokusuz, esnek ve uzun ömürlü yapısıyla dikkat çekiyor. Suya ve ısıya karşı dayanıklı olan bu paspaslar, kolayca temizlenebilir yüzeyi sayesinde kullanıcıya pratik bir temizlik deneyimi sunuyor.

Ayrıca, kenarları yükseltilmiş havuz tasarımı sayesinde su, çamur ve tozun araç zeminine ulaşması engelleniyor. Böylece araç içi her zaman daha hijyenik, düzenli ve konforlu kalıyor.

Rizline Üretim Sorumlusu, üretim süreciyle ilgili şunları paylaştı:

"Her aracın yapısı farklı. Biz bu farkı avantaja çevirdik. Amacımız sürücülere hem estetik hem de işlevsel çözümler sunmak. Yerli üretim gücümüzle, bu alanda dünya markalarıyla rekabet edebileceğimizi gösteriyoruz."









Uzmanlara göre, Türkiye'de otomotiv aksesuar pazarının 2025 itibarıyla 2 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor. Araca özel üretim yapan firmaların bu büyümede önemli bir rol üstleneceği öngörülüyor.

Son dönemde özellikle SUV ve elektrikli araç kullanıcılarından gelen taleplerin artması, sektörde kişiselleştirilmiş ürünlere olan ilgiyi daha da artırıyor.

Sonuç

Yerli üretim ve teknoloji gücünü birleştiren Rizline, otomotiv aksesuarı alanında "her araca özel üretim" anlayışıyla sektöre yeni bir soluk getiriyor. Geri dönüştürülebilir malzeme yapısı, kolay temizlenebilir yüzeyi ve dayanıklılığıyla dikkat çeken Rizline ürünleri, hem kullanıcı alışkanlıklarını değiştiriyor hem de Türkiye'nin otomotiv yan sanayisine değer katıyor.

Kaynak: Haberler.com

Web: www.rizline.com