ABD'deki Times Meydanı'nda silahlı saldırı

ABD'nin New York kentindeki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda kimliği belirsiz iki kişi çevreye rastgele ateş açtı. Kalabalığın ortasında ateş açılmasıyla birlikte meydanda büyük bir panik ve kaos yaşandı.

TIMES MEYDANI'NDA PANİK ANLARI KAMERADA

O sırada bölgede bulunan yüzlerce insan, kurşunlara hedef olmamak için çığlıklarla çevredeki dükkanlara ve ara sokaklara kaçıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cep telefonlarına yansıyan görüntülerde, silah seslerinin ardından yaşanan can pazarının boyutu gözler önüne serildi. Polis meydanı kordona alarak geniş çaplı bir inceleme başlatırken, kaçan saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.

Kaynak: Haberler.com