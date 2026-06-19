Haberler

ABD'deki Times Meydanı'nda silahlı saldırı

ABD'deki Times Meydanı'nda silahlı saldırı Haber Videosunu İzle
ABD'deki Times Meydanı'nda silahlı saldırı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda silahlı saldırı şoku yaşandı. İki kişi meydanda ateş açtı. Meydandaki insanlar telaşla kaçışırken, o anlar kameraya yansıdı.

ABD'nin New York kentindeki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda kimliği belirsiz iki kişi çevreye rastgele ateş açtı. Kalabalığın ortasında ateş açılmasıyla birlikte meydanda büyük bir panik ve kaos yaşandı.

TIMES MEYDANI'NDA PANİK ANLARI KAMERADA

O sırada bölgede bulunan yüzlerce insan, kurşunlara hedef olmamak için çığlıklarla çevredeki dükkanlara ve ara sokaklara kaçıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cep telefonlarına yansıyan görüntülerde, silah seslerinin ardından yaşanan can pazarının boyutu gözler önüne serildi. Polis meydanı kordona alarak geniş çaplı bir inceleme başlatırken, kaçan saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.

Kaynak: Haberler.com
CHP'de İzmir depremi! Tire Belediye Başkanı da istifa etti

Büyükşehrin ardından bir belediye daha gitti
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama

Test sonucunun çıkmasının ardından ilk açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça dışarı atılmıştı! Yeni görüntüler çıktı

Yaka paça dışarı atılmıştı! İşin aslı başka çıktı
NATO’dan Ukrayna'ya dev destek paketi: Rusya'dan 'Yıkıcı yanıt' tehdidi

NATO destek paketini açıkladı, Rusya meydan okudu

İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici

İsrailli bakandan küstah çıkış: Türkiye, İran'dan çok daha...
Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama

İlk açıklaması çok manidar! ABD ile anlaşmayı bozarsa Hamaney bozar
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

O soru karşısında kafasını sallamıştı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı

Tartışılacak görüntü! Cezaevi önünde kahraman gibi karşıladılar