Haberler

Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

Cemil Tugay, CHP'den istifa etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Tugay istifa açıklamasında, "Mutlak butlan kararı ve yaşananlar herkesin malumudur. Bu süreç partimizde büyük zararlara yol açıyor. üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün, bir grup il başkanı ile birlikte İzmir İl başkanımızın görevden alınması İzmir’in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti.

CEMİL TUGAY'IN AÇIKLAMASI

"Değerli İzmirli Hemşerilerim ve Kamuoyumuzun Bilgilerine

Cumhuriyet Halk Partimiz’in maruz kaldığı “Mutlak Butlan” kararı ve takip eden süreçte yaşananlar herkesin malumudur. Bu sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve Cumhuriyetimizi kurmuş olan partimizde büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün, bir grup il başkanı ile birlikte İzmir İl başkanımızın görevden alınması İzmir’in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır.

Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça gözardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir. Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu şartlar altında çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Partimizin normal demokratik yönetim ortamına en kısa zamanda kavuşması için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar elbette vardır. Bugüne kadar ki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım.

Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyiniyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir. Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak “ Mutlak Butlan CHP’si” bu mücadelenin çatısı değildir.

Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim."

Saygılarımla bilgilerinize sunarım."

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler

Bu sözleri İsmail Kartal'ı kızdırır!
Beşiktaş'tan Andre Onana'ya kanca

Onana'yı ezeli rakip istiyor!
İzmir'de pazarda izinsiz tezgah açmaya kalkan şahıs zabıtaya saldırdı

Zabıtaya saldırdı, mağduru oynadı! Gerçeği kameralar yakaladı
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...

Kulağındaki ağrının nedeni şaşkına çevirdi! Doktorlar Japon böceği çıkardı

İşitme kaybı şikayetiyle gitti, kulağından çıkana doktor bile şaşırdı!
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı

Tartışılacak görüntü! Cezaevi önünde kahraman gibi karşıladılar