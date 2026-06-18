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Aykut Kocaman, Fenerbahçe teknik direktörü olamayacağını bakın nereden öğrenmiş

Aykut Kocaman, Fenerbahçe teknik direktörü olamayacağını bakın nereden öğrenmiş
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna geçmesi beklenen Aykut Kocaman'ın yerine bir başka eski teknik direktör İsmail Kartal göreve getirildi. Aykut Kocaman'ın son günlere kadar bir numaralı aday olmasına rağmen teknik direktör olamaması büyük bir şaşkınlık yarattı. Gazeteci Fatih Demirkol, deneyimli teknik adamın, İsmail Kartal'ın teknik direktör olduğu anları televizyondan öğrendiğini ifade etti.

Fenerbahçe’de teknik direktörlük bilmecesi beklenmedik bir hamleyle son buldu. Sarı-lacivertli kulüpte koltuğa geçmesine kesin gözüyle bakılan ve son günlere kadar listenin bir numarasında yer alan Aykut Kocaman’ın yerine, bir diğer eski teknik adam İsmail Kartal göreve getirildi.

KARARI TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ

Kocaman’ın son anda devre dışı kalması camiada büyük şaşkınlık yaratırken, perde arkasındaki çarpıcı detayı gazeteci Fatih Demirkol paylaştı. Demirkol, deneyimli teknik adam Aykut Kocaman’ın imza kararından haberi olmadığını belirtti. İddiaya göre Kocaman, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olduğunu herkesle birlikte canlı yayında, televizyon başındayken öğrendi.

GÖZLER AYKUT KOCAMAN'DA

Bu gelişmeler üzerine gözler Aykut Kocaman'a çevrildi. Deneyimli teknik adamın yaşanan sürece dair açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor. 

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