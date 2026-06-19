Haberler

İnanılmaz! İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru

İnanılmaz! İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası B grubu ikinci hafta maçında İsviçre, Bosna Hersek'i son 15 dakikada attığı gollerle 4-1 yendi. Bosna Hersek mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci hafta maçında İsviçre ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Los Angeles'taki SoFi Stadium'da oynanan mücadeleyi İsviçre, 4-1 kazandı.

SON 15 DAKİKADA 5 GOL, 1 KIRMIZI KART

İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 75 ve 90. dakikada Manzambi, 84. dakikada Vargas ve 90+7'de penaltıdan Granit Xhaka kaydetti. Bosna Hersek'in tek golü 90+3'te Mahmic ile geldi. Bosna'da 80. dakikada Muharemovic, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte İsviçre, grupta 4 puana yükseldi. Bosna Hersek ise 1 puanda kaldı. İsviçre, grubun son haftasında 24 Haziran'da Kanada ile karşılaşacak. Bosna-Hersek de aynı gün ve saatte Katar ile karşı karşıya gelecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
CHP'de İzmir depremi! Tire Belediye Başkanı da istifa etti

Büyükşehrin ardından bir belediye daha gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça dışarı atılmıştı! Yeni görüntüler çıktı

Yaka paça dışarı atılmıştı! İşin aslı başka çıktı
Trabzonspor'dan Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur

Süper Lig devinden Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur
Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama

İlk açıklaması çok manidar! ABD ile anlaşmayı bozarsa Hamaney bozar
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici

İsrailli bakandan küstah çıkış: Türkiye, İran'dan çok daha...
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

O soru karşısında kafasını sallamıştı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı

Tartışılacak görüntü! Cezaevi önünde kahraman gibi karşıladılar