İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 tutuklu sanık tahliye edildi. Davada tahliye edilenlerin sayısı 51, tutukluluğu devam edenlerin sayısı 59 oldu.
İBB davasında 9 tutuklu sanık tahliye edildi.
İBB DAVASINDA 53. OTURUM
"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ilk duruşmasının 53. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi.
Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanıklardan iş adamı Yunus Göçer, yönetmen ve yapımcı Hasan Yalaz, Kültür A.Ş. Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, eski İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman ve reklamcı Alper Aydın'ın bu aşamada tahliyesini, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşmaya mahkemenin değerlendirme yapması için ara verildi.
Ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, savcının istediği 5 isme ek olarak 4 kişinin daha tahliyesine karar verdi.
Tahliye edilen isimler:
- Elif Atayman
- Yunus Göçer
- Hasan Yalaz
- Alper Aydın
- Erdinç Çolak
- Ahmet Güldü
- Yavuz Saltık
- Mustafa Karaoğlu
- Halil Burak Atalan
TUTUKLU SAYISI 59 OLDU
Davada şu ana kadar toplam 51 kişi tahliye edildi. 59 kişinin ise tutukluluğu devam ediyor.