6 gol, 2 kırmızı kart ve yürekleri ağza getiren sakatlık

2026 Dünya Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Kanada ile Katar karşılaştı.

Vancouver BC Place'de oynanan mücadelenin 16. dakikasında Cyle Larin, Kanada'yı öne geçiren golü kaydetti.

29. dakikada Jonathan David, farkı ikiye çıkardı.

33. dakikada yaptığı müdahale ile Eustaquio'yu düşüren Homam Ahmed, bariz gol şansını engellediği sebebiyle kırmızı kart gördü.

David, 45+3'te tekrar sahneye çıktı ve ilk yarı Kanada'nın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ismael Kone, Katarlı Assim Modibo'nun müdahalesi sonucunda ciddi bir sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen orta saha oyuncusu, sedyeyle oyundan çıktı. 57. dakikada Nathan Saliba, Kone yerine oyuna dahil oldu.

Madibo, VAR incelemesi sonunda kırmızı kartla oyundan atıldı. Katar 9 kişi kaldı.

Saliba, 64. dakikada kullandığı serbest vuruşta fileleri havalandırdı ve skoru 4-0'a taşıdı. Saliba'nın golü 2026 Dünya Kupası'nda atılan ilk direkt frikik golü oldu.

Mohamed Nacur Almanai, 75. dakikada topu kendi ağlarına gönderdi.

90+2'de takımının 6. golünü atan Jonathan David, Messi'nin ardından turnuvadaki ikinci hat-trick'i kaydetti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kanada, Katar'ı 6-0 mağlup etti.

Jesse Marsch'ın ekibi puanını 4'e çıkardı. Julen Lopetequi yönetimindeki Katar ise 1 puanda kaldı.

Ev sahiplerinden Kanada grup aşamasındaki son maçında 24 Haziran'da İsviçre karşısında çıkacak. Katar'ın rakibi ise Bosna-Hersek olacak.

KONE CİDDİ BİR SAKATLIK YAŞADI

Katarlı Modibo'nun müdahalesi sonucunda yerde kalan Ismael Kone, bacağından ciddi bir sakatlık geçirdi. Sakatlık sonucu yerde kalan 24 yaşındaki oyuncunun etrafını takım arkadaşları sardı ve sonrasında Kone sedyeyle sahadan çıkarıldı. Modibo pozisyon sonrasında direkt kırmızı kart gördü ve takımı 9 kişi kaldı. Kone'nin yerine oyuna dahil olan ve attığı golüyle farkı 4'e çıkaran Nathan Saliba, golün ardından Kone'nin formasını tribünlere gösterdi.