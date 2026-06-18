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Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı

Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı Haber Videosunu İzle
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
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Kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken evlendirdiği iddiasıyla 19 yıl 9 ay hapis cezası alan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, Yargıtay'ın "eksik inceleme" gerekçesiyle verdiği bozma kararının ardından tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Gümüşel, kalabalık bir grup tarafından tekbirlerle karşılandı.

Türkiye’yi sarsan "6 yaşında çocuk evliliği" davasında çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Kızını çocuk yaşta evlendirdiği iddiasıyla yargılanan ve yerel mahkemece 19 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, Yargıtay’ın bozma kararının ardından tahliye edildi. Gümüşel’in cezaevi çıkışında bir grup tarafından tekbirlerle karşılanması ise sosyal medyada tartışmaya yol açtı.

REKOR CEZALAR VERİLMİŞTİ

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi, henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiğinin ortaya çıkması kamuoyunda infial yaratmıştı.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Ekim 2023 tarihinde açıkladığı kararla sanıklara ceza yağdırmıştı. 

Mahkeme;

  • Tutuklu sanık (koca) Kadir İstekli’ye 30 yıl,
  • Baba Yusuf Ziya Gümüşel’e 20 yıl (daha sonra netleşen cezasıyla 19 yıl 9 ay),
  • Anne Fatma Gümüşel’e ise 16 yıl 8 ay hapis cezası vermişti.

YARGITAY "EKSİK İNCELEME" DİYEREK KARARI BOZDU

Ancak dosyanın taşındığı Yargıtay, geçtiğimiz aylarda ezber bozan bir karara imza attı. Yargıtay, dava dosyasındaki bazı kritik unsurların eksik incelendiğine hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay'ın bozma gerekçesinde; dava sürecinde elde edilen ses kayıtlarının delil niteliğinin yeterince değerlendirilmediği, mağdur H.K.G.’nin yaşına ilişkin resmi kayıtların eksik incelendiği, HTS (telefon trafiği) kayıtlarının analiz edilmediği ve bazı önemli tanıkların dinlenmediği ifade edildi.

CEZAEVİ ÖNÜNDE TEKBİRLİ KARŞILAMA

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden başlayan yargılama sürecinde mahkeme, tutukluluk durumunu inceleyerek baba Yusuf Ziya Gümüşel’in tahliyesine karar verdi. Kararın ardından cezaevinden çıkan Gümüşel’i kapıda kalabalık bir grup karşıladı. Görüntülerde Gümüşel’in tekbirler eşliğinde araca bindirildiği anlar yer aldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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