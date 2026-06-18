İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Lübnan'dan çekilmeyeceğiz

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve Lübnan'da çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlere rağmen İsrail ordusunun güney Lübnan'dan çekilmeyeceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki gerilimi düşürme çabalarına rağmen sert bir tutum sergileyen Smotrich, Hizbullah tamamen silahsızlandırılana kadar İsrail askerlerinin bölgede kalacağını açıkladı.

İsrail basınına konuşan Smotrich, "Lübnan'da çekilme olmayacak; ne cuma günü ne de sonrasında" ifadelerini kullandı. ABD ile yakın ilişkilerine dikkat çeken İsrailli bakan, "ABD denilen bir ortağımız var ancak onların da kendi çıkarları var. Bizim de İsrail'in güvenliğini koruma sorumluluğumuz bulunuyor" dedi.

TRUMP İLE NETANYAHU ARASINDA LÜBNAN GERİLİMİ

Smotrich'in açıklamaları, son günlerde Washington ile Tel Aviv arasında Lübnan konusunda yaşanan görüş ayrılıklarının ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarında daha temkinli davranması gerektiğini belirterek Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik eleştirel mesajlar vermişti. Trump, İsrail'in "daha yumuşak bir yaklaşım" benimsemesi gerektiğini savunmuştu.

Buna karşın Netanyahu hükümetindeki isimler, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın İsrail'i bağlamadığını savunuyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun güney Lübnan'daki güvenlik bölgelerinde "süre sınırı olmaksızın" kalacağını duyurmuştu.

"HİZBULLAH SİLAHSIZLANDIRILMADAN ÇEKİLME YOK"

Smotrich, İsrail'in temel şartının Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılması olduğunu belirterek, "Hizbullah silahsızlandırılmadığı sürece güney Lübnan'da uzun vadeli kalacağız. Gerekirse yıllarca kalırız" dedi. Açıklama, İsrail yönetiminin son dönemde sıkça dile getirdiği "güvenlik kuşağı" stratejisinin devam edeceğine işaret etti.

BAŞKAN YARDIMCISI VANCE CEVAP VERDİ

İsrailli bakan'ın bu sözleribe cevap ise ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den geldi. Vance, "Anlaşmada bir ilerleme kaydediyoruz sonra birdenbire Beyrut'taki sivil nüfus merkezinde büyük bir patlama meydana geliyor. Hizbullah'la ilgisi olmayan pek çok insan hayatını kaybediyor. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezazel Smotrich'i isim vererek sert sözlerle eleştiren Vance, "Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi anlaşmaya saldıran kişiler var. Sanırım onlara vereceğim yanıt şudur: Tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız." dedi.