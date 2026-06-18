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Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama
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Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlü şarkısı Kenan Doğulu'dan ilk açıklama geldi. Kendi yaptırdığı test sonucunu paylaşan Doğulu, "Test yaptırdım ve negatif çıktı. Gerçeği yansıtmayan bazı iddialarla adımın anıldığını üzülerek görüyorum. Adalete olan inancım tamdır." dedi.

  • Kenan Doğulu, Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi pozitif çıkan 8 isim arasında yer aldı.
  • Kenan Doğulu, kendi talebiyle yaptırdığı idrar testinin negatif çıktığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin sosyal medya paylaşımları ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda çeşitli suçlara ilişkin delillere ulaşıldığı kaydedildi. Soruşturma çerçevesinde şüpheliler, Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri verildi.

8 İSMİN UYUŞTURUCU TESTİ SONUCU POZİTİF

Alınan örneklerin incelenmesi sonucu Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in uyuşturucu madde testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kenan Doğulu

KENAN DOĞULU, KENDİ YAPTIRDIĞI TESTİ PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'dan ilk açıklama geldi. Kendi yaptırdığı testin sonucunu paylaşan Doğulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunu söyledi: "Bugün gerçeği yansıtmayan bazı iddialarla adımın anıldığını üzülerek görüyorum. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu'nun incelemelerinin ardından, aynı gece kendi talebimle Sağlık Bakanlığı onaylı bir laboratuvarda idrar, kan ve saç testleri yaptırdım.

"SONUÇ NEGATİF ÇIKTI"

Bu testlerden ilk sonuç olan idrar analizinin beklendiği şekilde negatif çıktığını, kan ve saç analizlerinin de aynı şekilde sonuçlanacağına dair hiçbir tereddüt taşımadığımı paylaşmak isterim. Adalete olan inancım tamdır; bu sürecin en kısa sürede netlik kazanacağına ve gerçeğin ortaya çıkacağına tüm kalbimle inanıyorum.''

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRecep Buğlem:

Memlekette herkes uyusturucu müptelası olmuş

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