Trabzon'da Emniyet Bahçesine Hava Aracı Düştü

TRABZON'un Arsin ilçesinde İlçe Emniyet Binası bahçesine hava aracı olduğu değerlendirilen cisim, park halindeki araçların üzerine düştü. Yaralanan olmadığı olay anı güvenlik kamerasına yansırken, 4 polis aracında hasar oluştu.

Olay saat 19.00'da Yeşiltepe Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yer alan Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. Hava aracı olduğu değerlendirilen cisim, emniyet müdürlüğü binası bahçesine düştü. Büyük gürültü meydana gelirken, park halindeki 4 araçta hasar oluştu, emniyet binası ile çevredeki işlerinin camları kırıldı. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri emniyet bahçesinde inceleme başlattı. Emniyet binası çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemleri aldı. Yaralananın olmadığı olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, ilçeye gelerek incelemelerde bulundu. Burada açıklamada bulunan Vali Şahin, "Saat 19.00 sıralarında, ilçe emniyet müdürlüğümüz bahçesine bir hava aracı olduğu değerlendirilen cisim, yüksekten düşmüştür. Çok şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Beraberinde otoparktaki 4 araçta maddi hasar oluşmuştur. Konuyla ilgili etraflı bir soruşturma başlatılmıştır. Olay yeri inceleme ekiplerimiz, incelemeler yapıyorlar. Daha sonrasında hava aracının menşei ile ilgili inceleme sonrası sizlere bilgi vereceğiz. Çok geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı