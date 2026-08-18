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Önce Galatasaray formasını imzaladı, ardından transferini açıkladı! Cimbom'a geliyor

Önce Galatasaray formasını imzaladı, ardından transferini açıkladı! Cimbom'a geliyor
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Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Aleksey Batrakov, Lokomotiv Moskova'nın Rostov maçı kadrosuna alınmazken Rus futbolcu Galatasaray formasını imzaladı. Batrakov, maç sonunda da bir açıklama yaparak sarı-kırmızılı takıma transfer olacağını doğruladı.

Galatasaray, Dries Mertens sonrası orta sahadaki 10 numara boşluğunu doldurmak için sürdürdüğü transfer çalışmalarında mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın yetenekli yıldızı Aleksey Batrakov'un transferinde son aşamaya geldi.

GALATASARAY FORMASINI İMZALADI

Rostov maçı öncesinde kendisine uzatılan Galatasaray formasını geri çevirmeyen genç futbolcu, formayı imzalayarak sarı-kırmızılı camiaya ilk mesajını vermiş oldu.

GALATASARAY'A TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Lokomotiv Moskova'nın Rostov ile oynadığı karşılaşmanın kadrosuna alınmayan 21 yaşındaki oyuncu, mücadele sonrasında da transferi resmen açıkladı. Takımına veda eden Batrakov, transfer haberlerini doğrulayarak "Sanırım hepiniz haberleri takip ediyor ve neler olduğunu biliyorsunuz. Büyük ihtimalle Galatasaray’a transfer olacağım. Hedefimin her zaman Avrupa futbolu olduğunu biliyorsunuz. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Şampiyonlar Ligi de benim hayalim." dedi. 

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştığı öğrenildi. Anlaşmada ayrıca 4 milyon Euro başarı bonusu ve bir sonraki satıştan %10 pay maddesi yer alıyor. Transfer ücretinin taksitler halinde ödeneceği ve son taksidin Aralık 2027'yi geçmeyeceği kaydedildi.

SÖZLEŞME VE MAAŞ

Genç oyuncunun Galatasaray ile 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atması ve yıllık 3.5 - 4 milyon Euro civarında bir ücret kazanması bekleniyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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