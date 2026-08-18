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Fenerbahçe'nin efsanesi Kalinic, basketbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin efsanesi Kalinic, basketbolu bıraktı
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Fenerbahçe'nin ilk kazandığı EuroLeague şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Nikola Kalinic, 35 yaşında profesyonel basketbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko formasıyla Türk basketbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Sırp forvet Nikola Kalinic, aktif basketbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. 35 yaşındaki tecrübeli isim, parkelere veda ederken kariyerine yine basketbolun içinde devam edeceğini duyurdu.

KIZILYILDIZ'DA YENİ BİR SAYFA

Oyunculuk dönemini geride bırakan Kalinic, kulübede yeni bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Sırp basketbolcu yaptığı açıklamada, "Aktif kariyerimi sonlandırıyorum. Önümüzdeki iki yıl boyunca Kızılyıldız'da yardımcı antrenörlük görevini üstleneceğim. Bu zaman diliminde antrenörlük eğitimlerimi de eksiksiz şekilde tamamlamayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İLE ZİRVEYE ÇIKTI

2015-2020 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terleten Kalinic, kulübün en başarılı dönemlerinden birine damga vurdu. 2016-2017 sezonunda kazanılan tarihi ilk EuroLeague şampiyonluğunda sergilediği tutkulu ve hırslı oyunla taraftarın sevgilisi haline gelen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe kariyeri boyunca ayrıca 3 Basketbol Süper Ligi ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Sarı-lacivertli kulüp, unutulmaz oyuncusunun emeklilik kararı üzerine resmi sosyal medya hesaplarından duygusal bir mesaj paylaştı. Yapılan açıklamada, "Takımımıza ve basketbol dünyasına sunduğu katkılardan ötürü Nikola Kalinic'e teşekkür eder, hayatının yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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