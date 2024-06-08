TYT İLE ALAN BÖLÜMLER NELERDİR? Hangi bölümler TYT ile alıyor? TYT ile alan bölümlerin puan listesi 2024!

Tyt ile alan bölümler öğrenciler tarafından sınav öncesi araştırılmakta. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Peki, TYT ile alan bölümler: Hangi bölümler TYT ile alıyor? Hangi bölümler TYT ile alıyor? TYT İLE ALAN BÖLÜMLER NELERDİR? İşte o bölümler...

TYT İLE ALAN BÖLÜMLER NELERDİR?

TYT ile alan bölümler arasında, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Açık Deniz Sondaj Teknolojisi, Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi, Adalet, Ağız ve Diş Sağlığı, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Ambalaj Tasarımı, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Arıcılık, Aşçılık, Atçılık ve Antrenörlüğü, Atık Yönetimi, Avcılık ve Yaban Hayatı, Ayakkabı Tasarım ve Üretimi, Bağcılık, Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi, Bahçe Tarımı, Bankacılık ve Sigortacılık, Basım ve Yayım Teknolojileri, Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi, Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Bitki Koruma, Biyokimya, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi,

Boya Teknolojisi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri, CNC Programlama ve Operatörlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Çevre Sağlığı, Çevre Temizliği ve Denetimi, Çim Alan Tesisi ve Yönetimi, Çini Sanatı ve Tasarımı, Çocuk Gelişimi, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri, Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon, Deniz Brokerliği, Deniz Ulaştırma ve İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Deri Teknolojisi, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği, Dış Ticaret, Dijital Fabrika Teknolojileri, Diş Protez Teknolojisi, Diyaliz, Doğal Yapı Taşları Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, Döküm, Eczane Hizmetleri, Elektrik, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Elektrikli Cihaz Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektronörofizyoloji, Emlak Yönetimi, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Cam ve Seramik, Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi, Endüstriyel Kalıpçılık, Enerji Tesisleri İşletmeciliği, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Engelliler İçin Gölge Öğreticilik, Eser Koruma, Et ve Ürünleri Teknolojisi, E-Ticaret ve Pazarlama, Ev İdaresi, Evde Hasta Bakımı, Fındık Eksperliği, Fidan Yetiştiriciliği, Fizyoterapi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Geleneksel El Sanatları, Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu, Gemi İnşaatı, Gemi Makineleri İşletmeciliği, Geoteknik, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Görsel İletişim, Grafik Tasarımı, Halıcılık ve Kilimcilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Harita Kadastro, Hasta Bakımı, Hava Lojistiği, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi,

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, İç Mekan Tasarımı, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, İkram Hizmetleri, İlahiyat, İlk ve Acil Yardım, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü, İnşaat Teknolojisi, İnternet ve Ağ Teknolojileri, İslami İlimler, İş Makineleri Operatörlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş ve Uğraşı Terapisi, İşletme Yönetimi, Kaynak Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Kooperatifçilik, Kozmetik Teknolojisi, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Kültürel Miras ve Turizm, Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği, Laborant ve Veteriner Sağlık, Laboratuvar Teknolojisi, Lojistik, Madencilik Teknolojisi, Makine, Makine Resim ve Konstrüksiyonu, Maliye, Mantarcılık, Marka İletişimi, Marine ve Yat İşletmeciliği, Medya ve İletişim, Mekatronik, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Mermer Teknolojisi, Metalurji, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Mimari Dekoratif Sanatlar, Mimari Restorasyon, Mobil Teknolojileri, Mobilya ve Dekorasyon,

Moda Tasarımı, Moda Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Nüfus ve Vatandaşlık, Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği, Nükleer Tıp Teknikleri, Odyometri, Optisyenlik, Organik Tarım, Ormancılık ve Orman Ürünleri, Ortopedik Protez ve Ortez, Otobüs Kaptanlığı, Otomotiv Teknolojisi, Otopsi Yardımcılığı, Özel Güvenlik ve Koruma, Pastacılık ve Ekmekçilik, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Pazarlama, Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Podoloji, Polimer Teknolojisi, Posta Hizmetleri, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Radyo ve Televizyon Teknolojisi, Radyoterapi, Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi, Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik, Raylı Sistemler İşletmeciliği, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Raylı Sistemler Makinistliği, Raylı Sistemler Yol Teknolojisi, Reklamcılık, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Turizmi İşletmeciliği, Sahne Işık ve Ses Teknolojileri, Sahne ve Dekor Tasarımı, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik, Seracılık, Seramik ve Cam Tasarımı, Siber Güvenlik, Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü, Silah Sanayi Teknikerliği,

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Sondaj Teknolojisi, Sosyal Güvenlik, Sosyal Hizmetler, Sosyal Medya Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Su Altı Teknolojisi, Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Sulama Teknolojisi, Süt ve Besi Hayvancılığı, Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Tahribatsız Muayene, Tapu ve Kadastro, Tarım Makineleri, Tarım Teknolojisi, Tarımsal İşletmecilik, Tarla Bitkileri, Tekstil Teknolojisi, Tekstil ve Halı Makineleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Tohumculuk Teknolojisi, Turist Rehberliği, Turizm Animasyonu, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Uçak Teknolojisi, Uçuş Harekat Yöneticiliği, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri, Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi, Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik, Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik, Üretimde Kalite Kontrol, Web Tasarımı ve Kodlama, Yağ Endüstrisi, Yapı Denetimi, Yapı Ressamlığı, Yapı Tesisat Teknolojisi, Yapı Yalıtım Teknolojisi, Yaşlı Bakımı, Yat Kaptanlığı, Yeni Medya ve Gazetecilik, Yerel Yönetimler ve Zeytincilik ile Zeytin İşleme Teknolojisi gibi çeşitli alanlar bulunmaktadır.