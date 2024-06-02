TV YAYIN AKIŞI 2 HAZİRAN #128250 Bu akşam hangi dizi ve filmler var? Pazar günü televizyonda neler var?

Bu akşam hangi dizi ve filmler var? Pazar günü televizyonda neler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 2 Haziran yayın akışı Bugün hangi diziler var? 2 Haziran Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 2 Haziran Pazar ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Haziran Pazar Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

2 HAZİRAN PAZAR TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: Atla Gel Şaban

NOW: Kirli Sepeti

ATV: Kim Milyoner Olmak İster

Kanal D : Yalan

Star TV: Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)

TRT 1: Teşkilat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Arabesk

15:15 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Atla Gel Şaban

21:45 Kibar Feyzo

23:30 Atla Gel Şaban

01:15 Sandık Kokusu

03:45 Deliler Koğuşu

05:30 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:20 Kuruluş Osman

15:40 Kardeşlerim

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Stajyer Mafya

02:00 Aldatmak

04:40 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

D Pazar 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezintisi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Taş Kağıt Makas

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Yalan

23:15 İnci Taneleri

02:00 Güneşin Kızları

04:00 5N1K-Tekrar

04:45 Bodrum Masalı

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

Arası 11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Gaddar

16:00 Şahane Hayatım

19:00 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

22:45 Mucize Doktor

01:30 Yasak Elma

03:30 Yaz Şarkısı

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Pulsar

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Hanım Köylü

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Özel Bölüm)

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)

23:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

02:30 Baba Ocağı

04:30 Türk Müziği

05:30 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 Yabancı Sinema

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2022

00:15 Survivor Exstra

01:30 Çarkıfelek

03:30 Gençlik Rüzgarı

04:15 Gazete Magazin

TRT 1 YAYIN AKIŞI