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TV YAYIN AKIŞI 2 HAZİRAN #128250 Bu akşam hangi dizi ve filmler var? Pazar günü televizyonda neler var?

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2 Haziran Pazar günü televizyon yayın akışı merak konusu oldu. Vatandaşlar, ATV, Kanal D, Star, Show gibi kanallarda bu akşam hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını araştırıyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında bilgi almak isteyenler, kanalların yayın akışında neler olduğunu öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu akşam hangi dizi ve filmler var? Pazar günü televizyonda neler var? 2 Haziran tv yayın akışı!

Bu akşam hangi dizi ve filmler var? Pazar günü televizyonda neler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 2 Haziran yayın akışı Bugün hangi diziler var? 2 Haziran Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 2 Haziran Pazar ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Haziran Pazar Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

2 HAZİRAN PAZAR TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: Atla Gel Şaban

NOW: Kirli Sepeti

ATV: Kim Milyoner Olmak İster

Kanal D : Yalan

Star TV: Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)

TRT 1: Teşkilat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Kızılcık Şerbeti
  • 10:00 Pazar Sürprizi
  • 13:00 Arabesk
  • 15:15 Bahar
  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 Atla Gel Şaban
  • 21:45 Kibar Feyzo
  • 23:30 Atla Gel Şaban
  • 01:15 Sandık Kokusu
  • 03:45 Deliler Koğuşu
  • 05:30 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:30 ATV'de Hafta Sonu
  • 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
  • 11:30 Dizi TV
  • 12:20 Kuruluş Osman
  • 15:40 Kardeşlerim
  • 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
  • 00:20 Stajyer Mafya
  • 02:00 Aldatmak
  • 04:40 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 08:30 Konuştukça
  • 09:45 Magazin D Pazar
  • 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezintisi
  • 13:45 Arda ile Omuz Omuza
  • 14:45 Taş Kağıt Makas
  • 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Yalan
  • 23:15 İnci Taneleri
  • 02:00 Güneşin Kızları
  • 04:00 5N1K-Tekrar
  • 04:45 Bodrum Masalı

TV YAYIN AKIŞI 2 HAZİRAN #128250 Bu akşam hangi dizi ve filmler var? Pazar günü televizyonda neler var?

NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11:15 Ekonomi Arası
  • 11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
  • 13:00 Gaddar
  • 16:00 Şahane Hayatım
  • 19:00 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Kirli Sepeti
  • 22:45 Mucize Doktor
  • 01:30 Yasak Elma
  • 03:30 Yaz Şarkısı
  • 06:00 Her Yerde Sen

TV YAYIN AKIŞI 2 HAZİRAN #128250 Bu akşam hangi dizi ve filmler var? Pazar günü televizyonda neler var?

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Pulsar
  • 08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
  • 09:00 Hanım Köylü
  • 11:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
  • 14:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
  • 18:15 Star Haber
  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Özel Bölüm)
  • 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
  • 23:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
  • 02:30 Baba Ocağı
  • 04:30 Türk Müziği
  • 05:30 Güzel Köylü

TV YAYIN AKIŞI 2 HAZİRAN #128250 Bu akşam hangi dizi ve filmler var? Pazar günü televizyonda neler var?

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 Gazete Magazin
  • 14:15 Yabancı Sinema
  • 16:30 Çarkıfelek
  • 20:00 Survivor All Star 2022
  • 00:15 Survivor Exstra
  • 01:30 Çarkıfelek
  • 03:30 Gençlik Rüzgarı
  • 04:15 Gazete Magazin

TV YAYIN AKIŞI 2 HAZİRAN #128250 Bu akşam hangi dizi ve filmler var? Pazar günü televizyonda neler var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 0:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 04:50 Beni Böyle Sev
  • 07:35 Nostalji Kuşağı 'Perihan Abla'
  • 08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 11:45 Enine Boyuna
  • 13:00 Biraz Kül Biraz Duman
  • 14:05 Yerli Dizi
  • 17:15 Kod Adı Kırlangıç
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Teşkilat
  • 00:15 3'te 3
  • 01:30 Yerli Dizi
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kanal D Dizi Star Atv Televizyon Gündem Medya Yaşam Haberler

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