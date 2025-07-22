Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi "Tayfun Block-4"ü tanıttı

Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi 'Tayfun Block-4'ü tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi
Haber Videosu

Roketsan, Türkiye'nin en gelişmiş hipersonik balistik füzesi "Tayfun BLOCK-4"ü ilk kez görücüye çıkardı. 10 metrelik uzunluğa ve 7 bin 300 kiloluk ağırlığa sahip, uzun menzilli nokta atışı yapabilen "Tayfun BLOCK-4"ün en önemli özelliği ise süpersonik hızla seyretmesi ve kolay kolay yakalanamıyor olması.

İstanbul Atatürk Havalimanı kampüsünde gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Roketsan'ın yeni ürünleri tanıtıldı.

ROKETSAN YENİ ÜRÜNLERİNİ GÖRÜCÜYE ÇIKARDI

Programın açılışını yapan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, katılımcılara açıklamalarda bulunduktan sonra "GÖKBORA", "Akata", "Tayfun BLOCK-4", "İHA-300", "Eren" ve "Şimşek-2"yi tanıttı.

Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi 'Tayfun Block-4'ü tanıttı

TÜM GÖZLER 'TAYFUN BLOCK-4'E ÇEVRİLDİ

Tanıtımda tüm gözlerin çevrildiği ürün ise Türkiye'nin en gelişmiş hipersonik balistik füzesi "Tayfun BLOCK-4" oldu.

SÜPERSONİK HIZLA SEYREDİYOR, KOLAY KOLAY YAKALANMIYOR

İkinci'nin aktardığına göre, 10 metrelik uzunluğa ve 7 bin 300 kiloluk ağırlığa sahip, uzun menzilli nokta atışı yapabilen "Tayfun BLOCK-4"ün en önemli özelliği ise süpersonik hızla seyretmesi ve kolay kolay yakalanamıyor olması.

Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi 'Tayfun Block-4'ü tanıttı

İLK ATIŞI BU YIL YAPILACAK

En kısa sürede envantere gireceği belirtilen "Tayfun BLOCK-4"ün ilk atışı da bu yıl yapılacak.

Haberler.com / Umut Halavart - Gündem
MHP'ye mi geçiyor? Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Kulisleri hareketlendiren ziyaret
Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz'da hesaplara yatacak

Milyonların beklediği haber geldi! İşte hesaplara yatacağı tarih
Ailesini yakarak katletmişti, korkudan gizlice defnedildi

Cezaevinde kendini astı, korkudan gizlice defnedildi
3 çocuk annesi kadın, tabancayla vurularak öldürüldü

Genç kadın, evinde korkunç halde bulundu! Çok sayıda tutuklama var
DEM Parti, Bahçeli'nin 'Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı' önerisinde el yükseltti

DEM Parti, Bahçeli'nin gündemi sallayan önerisinde el yükseltti
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHakan Acar:

"Kolay kolay yakalanmıyor" ne demek ? Bu teknoloji, ya yakalanıyordur ya ada yakalanmıyordur. Kafasına göre performansına göre ara sıra yakalanıp ara sıra yakalanmıyor mu?

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme78
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇöl Kılığına Girersek ABD bizi Vuramaz:

İran denedi bu tür şeyleri ve ABD tarafından susturuldular. Çöl kılığına girersek ne ABD nede herhangi bir ülke vurabilir bizi. Yani vuramazlar. Tüm silahlar çöpe atılmalı. Kazanmanın yolu.. SESSİZ.. SİLAHSIZ.. MAHSUM.. BİR ÇÖL kılığına girmek. Savaş uçakları gelir.. çöl olduğumuzu görüp.. geri giderler.

yanıt0
yanıt16
Haber YorumlarıÇöl Kılığına Girersek ABD bizi Vuramaz:

ABD .. çöl görünce .. geri çekiliyor. ABD çöl de uçunca.. aklı karışıyor. Uçaklarını geri çekiyor. Türkiye ÇÖL kılığına girmeli. Roket fırlatılmamalı. Roket veya silaha gerek YOK.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme43
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHikmet Tan :

ALLAH'IM razı olsun emeği geçen herkes den İNŞAALLAH daha iyileri ülkemizin olsun

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıprince murad:

her ay başında bizede bankalar tarafından hipersonik füze gönderiyorlar

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek

26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
Gram altın rekor kırdı

Gram altından tarihi rekor
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye'yi tercih etti

Otomotiv devinden şaşırtan karar! Avrupa beklerken Türkiye öne geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.