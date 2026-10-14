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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevli Uzman Çavuş Mustafa Aslan, meydana gelen silah kazasında şehit oldu.

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. MSB; Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın, meydana gelen silah kazasında yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan, meydana gelen silah kazasında yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Ekim’de şehit olmuştur.” ifadelerine yer verildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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