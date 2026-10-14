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Collin Gosselin’den annesine ağır suçlama: Beni iki yıl bodruma kilitledi

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Collin Gosselin’den annesine ağır suçlama: Beni iki yıl bodruma kilitledi
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“Jon & Kate Plus 8” adlı reality şovla tanınan Collin Gosselin, yeni kitabında annesi Kate’in kendisini çocukken iki yıl boyunca kilitli bir bodrum odasında tuttuğunu ve kameralarla izlediğini öne sürdü. Kate, daha önce evdeki önlemlerin uzman tavsiyesiyle alındığını savunmuştu.

Ailesinin yaşamını ekranlara taşıyan “Jon & Kate Plus 8” programıyla tanınan Collin Gosselin, yeni kitabında çocukluğuna ilişkin ağır iddialarda bulundu. 22 yaşındaki Gosselin, annesi Kate’in kendisini iki yıl boyunca kilitli bir bodrum odasında tuttuğunu ve kameralarla izlediğini öne sürdü.

KARDEŞLERİNDEN AYRI TUTULDUĞUNU ANLATTI

Gosselin, kardeşleriyle birlikte kaldığı bölümden çıkarılarak bodrumun tamamlanmamış kısmına yerleştirildiğini iddia etti. Yemeklerini de kardeşlerinden ayrı yediğini ileri sürdü.

ANNESİ DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kate Gosselin, 2023’te evde alınan önlemlerin oğlunun uzmanlarının tavsiyesiyle uygulandığını savunmuştu. Yeni kitaptaki iddialara ilişkin ise henüz açıklama yapmadı.

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