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Süper Lig'in köklü takımının banka hesapları donduruldu, takım otobüsüne haciz geldi

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Süper Lig'in köklü takımının banka hesapları donduruldu, takım otobüsüne haciz geldi
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Konyaspor'da eski dönem borçları nedeniyle yürütülen hukuki süreç kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Kulübün banka hesaplarına bloke konulmasının ardından takım otobüsüne de haciz işlemi uygulandığı öğrenildi. Yaşanan gelişmeler sonrası kulübün mali yapısı yeniden gündeme geldi.

  • Konyaspor'un eski yöneticilerinden Adem Bulut'un alacaklarını tahsil etmek amacıyla başlattığı hukuki süreç kapsamında kulübün banka hesaplarına bloke konuldu.
  • Aynı hukuki süreç kapsamında Konyaspor'un takım otobüsüne haciz işlemi uygulandı.
  • Konyaspor taraftarları kulübün mali sorunlarına tepki gösterdi.

Konyaspor'da geçmiş dönemlerden kalan borçlar nedeniyle yaşanan mali sıkıntılar devam ediyor. Eski yönetim dönemine ait alacaklarla ilgili başlatılan hukuki işlemlere bir yenisinin eklendiği öğrenildi.

BANKA HESAPLARININ ARDINDAN OTOBÜSE HACİZ

Kulübün eski yöneticilerinden Adem Bulut'un alacaklarını tahsil etmek amacıyla başlattığı hukuki süreç kapsamında daha önce Konyaspor'un banka hesaplarına bloke konulduğu belirtildi. Son olarak aynı süreç kapsamında takım otobüsüne haciz işlemi uygulandığı aktarıldı.

BORÇ YÜKÜ GÜNDEMDE

Yaşanan gelişmeler, yeşil-beyazlı kulübün mali durumunu yeniden gündeme getirdi. Konyaspor yönetiminin artan mali yükümlülükler ve devam eden hukuki süreçlerle ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Kulübün borç yükünü azaltmak ve mevcut sorunları çözmek için finansal bir plan üzerinde çalışması bekleniyor.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Konyaspor taraftarlarının da yaşanan mali sorunlara tepki gösterdiği belirtildi. Yeşil-beyazlı taraftarlar, kulübün mevcut durumuyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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