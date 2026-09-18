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Gaziantep'te annesiyle tartışıp havaya ateş açtı! Kurşun balkondaki kadını başından vurdu

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Gaziantep'te annesiyle tartışıp havaya ateş açtı! Kurşun balkondaki kadını başından vurdu
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde annesiyle sokakta tartışan E.A., tabancasıyla rastgele havaya ateş açtı. Çıkan kurşunlardan biri, olayı evinin balkonundan izleyen kadının başına isabet etti. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahı ateşleyen şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde annesiyle tartışan şahsın rastgele havaya ateşlediği silahtan çıkan mermi, o esnada evinin balkonundan yaşananları izleyen kadına isabet etti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken silahı ateşleyen şahıs ise gözaltına alındı.

BALKONDAN İZLERKEN BAŞINDAN VURULDU

Olay, Nizip ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta annesiyle tartışan E.A. isimli şahıs, tartışma sırasında tabanca ile rastgele havaya ateş açtı. Bu esnada evinin balkonundan yaşananları izlemek için aşağı bakan bir kadına silahtan çıkan kurşun isabet etti. Olay sonrası kadın başından yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası E.A. isimli şahıs gözaltına alınırken geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyaren Bilgin:

biz akıllanmayız ki

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