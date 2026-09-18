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“Böbrek taşı döküyor” dendi! Yaptığı numara kısa sürede anlaşıldı

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“Böbrek taşı döküyor” dendi! Yaptığı numara kısa sürede anlaşıldı Haber Videosunu İzle
“Böbrek taşı döküyor” dendi! Yaptığı numara kısa sürede anlaşıldı
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“Böbrek taşı döküyor” diyerek yaptığı gösteriyle dikkat çeken kişinin yöntemi tartışma yarattı. Göbek bölgesine masaj yapan kişinin, ardından avucunda tuttuğu taş benzeri parçaları tepsiye bıraktığı görüldü. Böbrek taşı çıkardığı izlenimi veren bu yöntemin bir kandırmaca olduğu belirtilirken, uzmanlar masajla böbrekten taş çıkarılmasının tıbben mümkün olmadığını vurguluyor.

Göbek bölgesine masaj yaparak böbrek taşı çıkardığını gösteren kişinin yaptığı numara dikkat çekti. Elindeki taş benzeri parçaları tepsiye bırakan kişi, bu yöntemle insanları kandırırken, uzmanlar da böbrek taşının bu şekilde çıkarılmasının mümkün olmadığını belirtiyor.

TAŞLARI ELİNDEN ÇIKARIYOR GİBİ YAPTI

Görüntülerde bir kişi, karın bölgesine yaptığı hareketlerin ardından elinde bulunan küçük taş benzeri parçaları tepsiye bırakıyor.

Böbrek taşı çıkardığını öne süren kişinin bu yöntemi, sağlık konusunda bilgi sahibi olmayan kişileri yanıltmaya yönelik bir numara olarak değerlendiriliyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Böbrek taşları, böbreklerde oluşan mineral birikimlerinin sertleşmesiyle meydana geliyor. Masaj yaparak böbrekten taş çıkarılması ise tıbben mümkün değil.

Uzmanlar, bu tür yöntemlerle sağlık sorunlarına çözüm aranmaması gerektiğini ve böbrek taşı şüphesi olan kişilerin doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haberler.com
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