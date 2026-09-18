Özgür Özel, Bursa'da incir üreticilerine mazotun ÖTV'siz ve KDV'siz olacağını söyledi

(BURSA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da incir üreticileriyle bir araya geldi. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Özel, "Geçen sene 1 kilo incirin 4 litre mazot aldığı yerde; şimdi 2 kilo incir satıp 1 litre mazot alamıyorsan incir fiyatı mazotun karşısında 8 kat erimişse hiçbir şey olmaz. Bir kere çiftçinin kullandığı mazot ucuzlayacak, ÖTV'siz ve KDV'siz olacak ki en önemli girdi maliyeti düşecek" diye konuştu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'daki temasları kapsamında incir üreticilerini ziyaret etmek üzere gittiği Fadıllı Köyü'nün girişinde incir üreticileri tarafından durduruldu. Yanlarında getirdikleri bir litre benzin ile bir kasa inciri gösteren üreticiler, "Bir kasa incir bir litre benzin almıyor. Günün sonunda geldiğimiz nokta bu" diyerek akaryakıt zamlarına tepki gösterdi. 100 liralık banknot gösteren Özel, "100 lira ilk çıktığı gün 40 litre mazot alıyorduk. Şimdi 100 lira karşılığında bir litre veriyorlar. 39 litre kayıp" dedi. Başka bir çiftçi ise yanında getirdiği 5 litre sütü göstererek, "Kendi ürettiğimiz sütü aracılara vermeden satamıyoruz" ifadelerini kullandı. Bir başka çiftçi ise akaryakıt zamlarına, "Süt de bittik, arpa da bittik. 100 TL'ye mazot ile ne üretecek bu tarımcı? Betonun içinde bu insanlar ne yiyecek?" sözleriyle tepki gösterdi.

"BOZBEY'İN HAKKI YENİYOR"

Bursalı çiftçilerle sohbet ederken, "Ben de Bursasporluyum" diyen Özel'e Bursaspor atkısı hediye edildi. Bursaspor'un son maçını izlediğini söyleyen Özel, "Statta 43 bin seyirci vardı" ifadelerini kullanıncı bir çiftçi, "Bursaspor'u Bursaspor yapan Mustafa Bozbey'di şimdi hakkı yeniyor. Unutuluyor" dedi. Özel ise, "Unutulmaz. Bu sabah gittim yine Bursaspor'dan bahsediyor. Bursaspor taraftarı da inşallah bu hafta bir hatırlasın Mustafa Bozbey'i" yanıtını verdi.

Bozbey tezahüratlarının ve atkısının statta yasak olduğunu söyleyen çiftçiye Özel, "Bu takımı bu noktaya getiren Bozbey'di şimdi üstüne o Varank hazıra konmak için uğraşıyor. Ama beklesinler bir sene, bir buçuk sene sonra statta 43 bin kişi Bozbey diye bağırır. O zaman Varank da olmayan atkısını boynuna dolar" yanıtını verdi.

"KADINLAR HULUSİ AKARI DEĞİL İNCİRİ ALKIŞLAR"

Daha sonra Fadıllı Köyü'ndeki incir üreticileri ile buluşan Özel, çiftçilerin taleplerini ve sorunlarını dinledi. Bir üreticinin AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar hakkında konuşmak istemesi üzerine buna izin vermeyen Özel, "Konu dışına çıktın mı bu televizyonlar Hulusi Akar'ı yazar, sizin incir işi yalan olur. Bunun dışında bir şey konuşmayalım. Bir prensibimiz var tematik toplantı yaparken bu akşam bu gündem olsun istiyorum. Onun için geldik. Bak bu kadınlar Hulusi Akar'ı alkışlamaz. İnciri alkışlar yani" diyerek konuşmanın gündem dışına çıkmasına izin vermedi.

"SORUNLAR BİRBİRİNE ÇOK BENZER"

YENİ Parti'nin Bursa dahil 36 şehir gezdiğini Rize ve Trabzon'da çay ve fındık üreticilerinin, Manisa'da üzüm üreticilerinin sorunlarını dile getirdiklerini söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"Sorunlar birbirine çok benzer, çok yakıcı. Ama üzerinde konuşulunca, haber olunca, işte bu kıymetli televizyon kanalları, ajanslar bunları haber yapınca hiç değilse memleketin bu sorunlardan haberi oluyor ve bir çözüm umudu doğuyor. YENİ Parti olarak sorunları biliyoruz, nasıl çözeceğimizi biliyoruz. Biraz önce yolda da durdurdular ellerinde mazot bidonlarıyla, sütle. Hepsinin dertlerini ayrı ayrı dinledik. Aslında bu sorunların hepsinin temelinde üreticinin elinden bu ürünleri alan, kartelleşen ki şimdi duydum, bu alanda yedi taneymiş. Alaşehir'den dışarı üzüm ihracatında altı tane, yok işte çeri domateste beş firma kartelleşiyor ve kuralları koyuyorlar. Size fiyat ya da kota dayatıyorlar. Diyor ki 'Fiyata bile bakmadan almayız.' Aslında alacak. Şimdi bu ürün İngiltere'de satılıyor. Hatta diyorlar ya 'Kraliçe, şimdi Prens Charles yiyormuş' falan. Şimdi bu ürün geçen sene 190 liradan satılmış, Başkan söyledi. Bütün bir sene satılan ortalama fiyat 110 liraydı. Yani en ucuz satılan da en pahalı satılan da paçal 110 liradan satılmış. Bu sene bu ürünün fiyatının 150 liradan açılması beklenirken, 130 liradan açılmış ve hızla düşmüş. 40 liraya satıldığı günler olmuş, 50 - 60 lira… Gerçekten yazık. Yani 3 bin liraya toplandığına, toplayanın ne kadar topladığına baktığımızda toplama maliyeti yemeği filan da katınca 25 liranın üstüne çıkıyor. Bunun bütün bir yıl boyunca üretim maliyetine toplama hariç 55 lira söylediler. Toplamayı üstüne koyduğunda 70 - 80 lirayı geçen bir maliyet var. Sen bunun altına sattığında zararına satmış oluyorsun.

Başkan dedi ki 'Çare üretici kooperatifi kurmak.' Geçmişte bazı kooperatif tecrübeleri kötü sonuçlandı diye insanlar uzak duruyorlar. Ama işte incir üretim kooperatifi, üzümcülerin kooperatifi gibi bazı kooperatifler iyi sonuçlar da veriyor. Bir araya gelip güçlerini birleştirmeleri, birbirleriyle dayanışma içine girerek kuralları başkasının koyduğu değil, üreticinin koyduğu bir düzen oluşturmaları gerekiyor. Bu ürünün İngiltere'deki fiyatı, sizden 120 lira değil 40 liradan alınca İngiltere'de üçte birine düşmüyor. Tanesini 1 Euro'dan satıyorlarmış. Yani buradaki kilo fiyatı orada tane fiyatına.

"KENDİNE YETEN YEDİ ÜLKEDEN ENFLASYONDA İLK BEŞE…"

Tabii bu çilekte de şeftalide de, armutta da erikte de farklı değil. Bunun için bir kere çok açık bir şeyi görmek lazım. Bir ürün geçen sene 200 liradan satılıp mazot 50 lirayken 4 litre mazot alıyorsa; bu sene bundan 2,5 kilo satıp 1 litre mazot alıyorsa burada bu ticaret olmaz, bu ticaret dönmez, bu evler dönmez. En sonunda sokağa da dökerler, kuyuya da atarlar, ağaçları da sökerler. Kimse artık bu işten geçinmez. 'Varsın geçinmesin' diyemezsin. Türkiye kendi kendine yetebilen yedi ülkeden biriydi dünyada. Şimdi gıda enflasyonunda ilk beşin içinde. Bizden kötü ülkeler; Arjantin, Venezuela, İran, Güney Sudan falan. Yani ya savaşta ya kıtlıkta ya iç savaş olan ülkeler. Avrupa'nın gıda enflasyonu yıllık yüzde 1,9. Türkiye'nin gıda enflasyonu yüzde 35. Türkiye'de her şeyden beka sorunu buluyorlar, esas beka sorunu budur. Eğer sen çiftçine gerekli desteklemeyi yapmazsan, onu yıldırırsan, perişan edersen; gelecek sene artık hem bu ürünü üretip satamazsın hem çilek alacaksın, Yunanistan'dan almak durumunda kalırsın, İtalya'dan erik alırsın, şeftaliyi bir başka memleketten alırsın. Bunun için biz açık ve net şekilde, ümit ediyorum YENİ Parti iktidar olduğunda hem köylerde üretici kooperatifleri kurulması… İzmir'de süt kooperatifleri var üyeleri para kazanıyor. Üyeleri hem çok ucuza ürününü satmak zorunda kalmıyor, hem kooperatifin karından yıl sonunda para alıyor. Sizin önümüzdeki dönemde başta incir bu tip stratejik ürünlerde kooperatifleşmeniz, birliklerin kurulması, birlikte pazarlık gücünü artırmanız, varsa soğuk hava depoları, bunların sizin sahibi olduğunuz kooperatifler tarafından yapılması, desteklenmesi bizler tarafından son derece önemli.

"ÇİFTÇİNİN YAŞATILMADIĞI YERDE KİMSE GÜVENDE OLMAZ"

Eğer bu zor zamanlarda bir destekleme yapılmazsa, seneye ürün para etse de asla çiftçinin yaşamadığı, yaşatılmadığı bir yerde bu ülkede kimse güvende olmaz. Kimse geleceğini güvenle karşılayamaz. Buradan bu fiyat istikrarsızlıklarında özellikle akaryakıt fiyatlarının, gıda fiyatlarında çok önemli olduğunu söyleyelim. Geçen sene 1 kilo incirin 4 litre mazot aldığı yerde; şimdi 2 kilo incir satıp 1 litre mazot alamıyorsan incir fiyatı mazotun karşısında 8 kat erimişse hiçbir şey olmaz. Bir kere çiftçinin kullandığı mazot ucuzlayacak, ÖTV'siz ve KDV'siz olacak ki en önemli girdi maliyeti düşecek.

"OTOBANLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİYLE FİYAT KATLANACAK"

İkincisi, tam da yerindeyiz. Bursa'daki otobanları özelleştiriyorlar. Türkiye'deki bütün otobanları özelleştiriyor, Bursa'daki çevre yolunu da özelleştiriyor. 20 senedir bedava gidilen şehrin etrafındaki otobanı özelleştiriyor. Şimdi paralı yapacak. Ayrıca devletin yaptığı otobanlar 1 liraya geçiliyor kilometresi. 50 kilometre gidiyorsun 50 lira. Bunların döneminde yapılanların ve özel yapılanların kilometresi 5 lira, 50 kilometresi 250 lira. Şimdi hem mevcut otobanlar beş katına çıkacak, hem bedava olan otoban paralı olacak. Sonra Bursa şeftalisi buradan çıkacak, bedava gittiği otobandan 70 liraya geçecek. Ki bu normal araba. İşte o altı tekerli kamyon kim bilir kaç liraya geçecek? Normalde gittiği otobanlardan beş kat pahalıya gidecek. Ankara Hali'ne gidecek, İzmir Hali'ne gidecek, İstanbul Hali'ne gidecek. Orada fiyat iyice katlanacak.

Kooperatifçilik şudur: Burada cam var bak karşımızda. Avucuna bir avuç kumu al cama at. Her bir kum tanesi teker teker dağılır, kimse camı geçemez. Ama sen bir avuç kumu bir tülbentin içine koy, ağzını bağla, at cama, camı kırar geçer. Kooperatif bir arada durmak, güçlü durmak, birbiriyle güç birliği yapmak. Bunun için YENİ Parti iktidarında çok güzel kanunlar, teşvikler çıkaracağız. Ama sizin de bu bilince kavuşup güç birliği yapmanız lazım.

"ÇİFTÇİ DE İHRACATÇI DA KAZANIR"

Siz de kazanırsınız ihracatçı da kazanır. Ama kimse kimsenin hakkını yemiş olmaz. Onun için ben gazeteci arkadaşlara da söyledim. Bugün bu Fadıllı'ya geldimse incirden, çilekten, şeftaliden, armuttan ve sizin sorunlarınızdan başka bir şey konuşmayacağım. Vallahi Fadıllı'yı seven, köylüyü seven, ülkesini seven bu çiftçinin sesini duysun, Türkiye'ye duyursun."

Kaynak: ANKA