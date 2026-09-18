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Ne Yavaş ne İmamoğlu! İşte Özgür Özel'in adaylık için görüştüğü isim

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Ne Yavaş ne İmamoğlu! İşte Özgür Özel'in adaylık için görüştüğü isim Haber Videosunu İzle
Ne Yavaş ne İmamoğlu! İşte Özgür Özel'in adaylık için görüştüğü isim
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz arasında isim ve siyasi iş birliği görüşmelerinin durmasına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı., Öztürk Yılmaz'ın Özgür Özel'e cumhurbaşkanı adaylığı ve Yenilik Partisi'nin ismi üzerinden bir teklif sunduğu öne sürüldü.

  • Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, Öztürk Yılmaz'ın Özgür Özel'e "Özgür Özel, Yenilik Partisi'nin genel merkezine gelsin, beni cumhurbaşkanı adayı ilan etsin" dediğini iddia etti.
  • İddiaya göre Yılmaz, görüşmelerin kameralar ve gazeteciler önünde açık şekilde yapılmasını istedi.
  • İddiaya göre Yılmaz, "Ver cumhurbaşkanı adaylığını, al Yenilik Partisi'nin ismini" ifadesini kullandı.

Özgür Özel ve Öztürk Yılmaz arasında geçtiği iddia edilen görüşmelere ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre görüşmelerde cumhurbaşkanlığı adaylığı ve parti ismi başlıkları konuşuldu.

"VER CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI, AL YENİLİK PARTİSİ'NİN İSMİNİ"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz arasında yapıldığı öne sürülen görüşmelere ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, gündeme getirdiği iddiada Öztürk Yılmaz'ın Özgür Özel'e yönelik şu ifadeleri kullandığını belirtti: "Özgür Özel, Yenilik Partisi’nin genel merkezine gelsin, beni cumhurbaşkanı adayı ilan etsin." Burhan'ın aktardığına göre Yılmaz, sürecin kamuoyu önünde açıklanmasını istedi.

"KAMERALARI ÇAĞIRALIM, GAZETECİLERİ ÇAĞIRALIM" 

Söz konusu iddiada, Öztürk Yılmaz'ın görüşmelerin açık şekilde yapılması yönünde çağrı yaptığı öne sürüldü. Yılmaz'ın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: "Kameraları çağıralım, gazetecileri çağıralım. 'Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yeni Parti’nin cumhurbaşkanı adayıdır.' derseniz, sizinle mutabakata varırız. Ver cumhurbaşkanı adaylığını, al Yenilik Partisi’nin ismini."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAkıncı Bey:

hehh sahdınız sahbaz oldunuz

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