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Atina'nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı

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Atina'nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı Haber Videosunu İzle
Atina'nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı
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Doğu Akdeniz ve Girit açıklarında Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa ve İtalya’nın katılımıyla gerçekleştirilen MEDUSA-15 askeri tatbikatında amfibi çıkarma senaryosu fiyaskoyla sonuçlandı. Çıkarma botundan karaya çıkmaya çalışan Yunan askerlerinin denize düştüğü anlar kameralara yansırken, komşunun askeri operasyonel yetkinliği bir kez daha gündeme geldi.

  • Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa ve İtalya'nın katılımıyla Doğu Akdeniz ve Girit Adası açıklarında MEDUSA-15 çok uluslu askeri tatbikatı düzenlendi.
  • Tatbikatın amfibi harekat senaryosunda çıkarma botundan kıyıya ilerleyen bazı Yunan askerleri dalgalar ve ağır teçhizat nedeniyle dengesini kaybederek denize düştü.
  • Hücum yeleği, silah ve askeri donanım taşıyan askerler denize düştükten sonra kıyıya ulaşmakta zorlandı ve o anlar kameralarca kaydedildi.

Doğu Akdeniz ve Girit Adası açıklarında Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Fransa ve İtalya’nın ortak katılımıyla düzenlenen MEDUSA-15 çok uluslu askeri tatbikatı, beklenmedik anlara sahne oldu.

Ancak bölgedeki askeri güç dengeleri açısından dikkatle takip edilen tatbikatta yaşanan bir beceriksizlik, Atina yönetimi tarafından yapılmaya çalışılan gövde gösterisinin önüne geçti.

ÇIKARMA YAPAN YUNAN ASKERLERİ DENİZE DÜŞTÜ

Tatbikatın amfibi harekat senaryosu doğrultusunda, askerlerin çıkarma botlarıyla güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırılması hedeflendi. Ancak karaya yanaşan çıkarma botunun kapağının açılmasıyla birlikte aksilikler başladı. Kıyıya doğru ilerlemeye çalışan Yunan askerlerinden bazıları, dalgaların etkisi ve ağır teçhizatın zorlaştırmasıyla dengelerini kaybederek suya düştü.

KIYIYA ZAR ZOR ULAŞABİLDİLER

Üzerlerinde hücum yelekleri, silah ve çeşitli askeri donanımlar bulunan askerlerin denize düştükten sonra kıyıya ulaşmakta bir hayli zorlandığı görüldü.

O ANLAR KAMERADA

Türkiye’nin komşularındaki askeri operasyonel yetkinlikleri bir kez daha gündeme getiren o anlar, amfibi harekatı takip eden kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

bunlara bir çıkarsak anne diye çınara çıkarlar

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Haber Yorumlarıhakinen6321@gmail.com:

ben denizin dibini boylayan bir asker göremedim ne saçma bir haber bu

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Haber YorumlarıEmrah Aydin:

ayıp ya, birde hint müziği koymuşsunuz. komşumuz neticede yarım etek sirtaki, hemde nato müttefiki yanii

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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Editör küs müyüz seninle? Artık yazdıklarımı da yayınlamıyorsun. Yoksa çok mu kızdın bana?

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Haber YorumlarıAlperen Fırat:

Lan bu lalelermi bize kafa tutuyor ??

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