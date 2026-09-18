Haberler

4 isim ilk kez çağrıldı! İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
4 isim ilk kez çağrıldı! İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Vincenzo Montella'nın belirlediği kadroda İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal ilk kez A Milli Takım daveti aldı.

  • İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.
  • A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi kapsamında 26 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile, 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya ile karşılaşacak.
  • Türkiye, 2 Ekim Cuma günü Belçika deplasmanına çıkacak, 5 Ekim Pazartesi günü Bologna'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'da UEFA Uluslar A Ligi heyecanı öncesi hazırlıklar başladı. Türkiye'nin zorlu rakiplerle oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadro belli oldu.

4 İSİM İLK KEZ KADRODA

A Milli Takım'ın açıklanan aday kadrosunda 4 futbolcu ilk kez yer aldı. İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal, kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

KALECİLER

  • Altay Bayındır
  • Muhammed Şengezer
  • Okan Kocuk
  • Uğurcan Çakır

DEFANS OYUNCULARI

  • Abdülkerim Bardakcı
  • Adil Demirbağ
  • Emirhan Topçu
  • Eren Elmalı
  • Ferdi Kadıoğlu
  • Merih Demiral
  • Ozan Kabak
  • Samet Akaydin
  • Zeki Çelik

ORTA SAHA

  • Bartuğ Elmaz
  • Demir Ege Tıknaz
  • İsmail Yüksek
  • Melih Kabasakal
  • Orkun Kökçü
  • Salih Özcan

FORVET

  • Aral Şimşir
  • Arda Güler
  • Barış Alper Yılmaz
  • Can Uzun
  • Deniz Gül
  • İlhan Fakılı
  • İrfan Can Kahveci
  • Kerem Aktürkoğlu
  • Oğuz Aydın
  • Yunus Akgün

MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi kapsamında 26 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak. Milliler, 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Türkiye, 2 Ekim Cuma günü Belçika deplasmanına çıkacak, 5 Ekim Pazartesi günü ise Bologna'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, Fransa Ligi'nin en iyisi seçildi

A Milli Takım'a almadığı yıldız koca ülkeyi sallıyor
Kayıp Büşra bebekte yeni gelişme! Kardeşlerinin tarif ettiği 'mavi kazaklı Mehmet' Diyarbakır'da yakalandı

Kardeşleri o geceyi anlattı! Tarif ettikleri kişi yakalandı
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 18 gözaltı

Aras Bulut İynemli ve Rapçi Sefo dahil 18 ünlü gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

25 eylül cuma oluyor galiba

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Göksel:

siz bu kafayla devam ettiğiniz sürece başarılı olamıycaz samet nedir hala

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelçuk Usta:

Salih Özcan kime battı yine neden yok bı açıklayın bakalim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFırat Çiçek:

Var abi kadro da

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıFatih Kocak:

Salih Özcan var kardeşim. o kadar da değil.

yanıt0
yanıt0

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

149 yıl sonra ilk kez! Prof. Dr. Yaşar'dan 'Mega El Nino' uyarısı

149 yıl sonra ilk kez! "Mega El Nino" çok fena geliyor
Bakan Şimşek'ten Katılımevim ve Birevim açıklaması: Ne gerekiyorsa yapılacak

Bakan Şimşek'ten milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıran mesaj
Nilperi Şahinkaya 'uyuşturucu' operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü oyuncuya gözaltı şoku! Uyuşturucu operasyonunda alındı
Erzurum'da kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi

Kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi
“Böbrek taşı döküyor” dendi! Yaptığı numara kısa sürede anlaşıldı

"Böbrek taşı döküyor" diye dünya izledi! Gerçek bakın ne çıktı
39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber

39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Daha 14 yaşında! Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı

Daha 14 yaşında! Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı
Kadir İnanır'ın yakınları şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize

Kadir İnanır'ın yakınları şokta! Dedesinden kalan mirası bile...

Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek

"2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için..."