4 isim ilk kez çağrıldı! İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

A Milli Takım'da UEFA Uluslar A Ligi heyecanı öncesi hazırlıklar başladı. Türkiye'nin zorlu rakiplerle oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadro belli oldu.

4 İSİM İLK KEZ KADRODA

A Milli Takım'ın açıklanan aday kadrosunda 4 futbolcu ilk kez yer aldı. İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal, kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

KALECİLER

Altay Bayındır

Muhammed Şengezer

Okan Kocuk

Uğurcan Çakır

DEFANS OYUNCULARI

Abdülkerim Bardakcı

Adil Demirbağ

Emirhan Topçu

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Ozan Kabak

Samet Akaydin

Zeki Çelik

ORTA SAHA

Bartuğ Elmaz

Demir Ege Tıknaz

İsmail Yüksek

Melih Kabasakal

Orkun Kökçü

Salih Özcan

FORVET

Aral Şimşir

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

Deniz Gül

İlhan Fakılı

İrfan Can Kahveci

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Yunus Akgün

MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi kapsamında 26 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak. Milliler, 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Türkiye, 2 Ekim Cuma günü Belçika deplasmanına çıkacak, 5 Ekim Pazartesi günü ise Bologna'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.