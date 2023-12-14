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Törene damga vuran anlar! İbrahim Çelikkol, iltifatlarına dayanamadığı Birce Akalay'a omzunu öperek karşılık verdi

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2. sezonu yayınlanacak olan Kuş Uçuşu dizisinin yemeğinde bir araya gelen başrol oyuncuları Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol arasındaki diyalog dikkat çekti. Akalay'ın "O birazcık normalin dışında bir adam olduğu için genel olarak çok bulunmuyor" sözleri karşısında utanan Çelikkol, partnerini omzunda öperek teşekkür etti.

Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin oyuncuları, 2. sezon yemeğinde bir araya geldi. Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol, Demircan Kaçel, İrem Sak, Şifanur Gül ve senaristi Meriç Acemi'nin kamera karşısına geçtiği davette Akalay'ın övgü dolu sözlerine sessiz kalmayan Çelikkol, oyuncunun omzundan öptü.

"İBRAHİM NORMALİN DIŞINDA BİR ADAM"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, İrem Sak, Miray Daner ve Şifanur Gül, düzenlenen yemek öncesi basının sorularını yanıtladı. Muhabirler, geçmişte bir televizyon kanalında çalıştığını anlatan Birce Akalay'a İbrahim Çelikkol'un dizide canlandırdığı yapımcı Kenan rolü ima edilerek "Bu kadar yakışıklı bir yapımcınız olmuş muydu?" diye sordu. Soru karşısında partneri Çelikkol'a övgü yağdıran Akalay, "O birazcık normalin dışına bir adam olduğu için genel olarak genel olarak çok bulunmuyor. O yüzden ne yapımcı, ne de başka bir sektörde çok karşılaşabileceğimi düşünmüyorum" dedi.

Törene damga vuran anlar! İbrahim Çelikkol, iltifatlarına dayanamadığı Birce Akalay'a omzunu öperek karşılık verdi

OMZUNDAN ÖPÜP TEŞEKKÜR ETTİ

Akalay'ın sözlerine karşısında utanan İbrahim Çelikkol da partnerinin omzundan öperek hem teşekkür etti hem de "O benim en kıymetlim en değerlim hayatımın içinde de öyle" karşılığını verdi.

Törene damga vuran anlar! İbrahim Çelikkol, iltifatlarına dayanamadığı Birce Akalay'a omzunu öperek karşılık verdi

Törene damga vuran anlar! İbrahim Çelikkol, iltifatlarına dayanamadığı Birce Akalay'a omzunu öperek karşılık verdi

Törene damga vuran anlar! İbrahim Çelikkol, iltifatlarına dayanamadığı Birce Akalay'a omzunu öperek karşılık verdi

Törene damga vuran anlar! İbrahim Çelikkol, iltifatlarına dayanamadığı Birce Akalay'a omzunu öperek karşılık verdi

Törene damga vuran anlar! İbrahim Çelikkol, iltifatlarına dayanamadığı Birce Akalay'a omzunu öperek karşılık verdi

Törene damga vuran anlar! İbrahim Çelikkol, iltifatlarına dayanamadığı Birce Akalay'a omzunu öperek karşılık verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Televizyon

İbrahim Çelikol Birce Akalay Televizyon Magazin Haberler

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