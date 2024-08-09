TikTok kapatılacak mı 2024? SON DAKİKA! TikTok yasaklanacak mı, Türkiye'de TikTok'a erişim engeli gelecek mi?

TikTok yasaklanacak mı, kapanıyor mu? Sosyal medya platformu TikTok'un kapatılıp kapatılmayacağı konusu gündemde. Instagram'ın Türkiye'de erişim engeli ile kapatılmasının ardından TikTok'un da erişim engeli ile Türkiye'de yasaklanabileceği iddia edildi. Peki, TikTok kapatılacak mı? TikTok kapanıyor mu, yasaklanıyor mu? Türkiye'de milyonlarca TikTok kullanıcısı bulunuyor. TikTok yasaklanacak mı? Sorusu merak ediliyor. İşte TikTok BTK erişim engeli detaylar haberimizde!

TİKTOK KAPATILACAK MI?

Türkiye'de TikTok'a yönelik olası yasaklama tartışmaları gündemde. Yetkililer, platformun ulusal güvenlik tehdidi oluşturabileceğini ve toplumsal değerlere zarar verdiğini savunuyor. Ancak, henüz kesin bir yasak kararı alınmış değil.

Türkiye'de sosyal medya platformu TikTok'a yönelik olası bir erişim engeli ya da yasaklama tartışmaları yeniden alevlendi. Son dönemde bazı ülkelerde uygulanan TikTok yasakları ve Avrupa Birliği'nin başlattığı soruşturmalar, Türkiye'de de benzer adımların atılıp atılmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

TİKTOK YASAKLANACAK MI?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok'un Türkiye'de bir ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini vurguladı. Yayman, TikTok'ta yer alan içeriklerin toplumsal değerlere zarar verdiğini, gerçeklikten kopuk ve sakil paylaşımlar içerdiğini belirterek, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Yayman'a göre, halkın büyük bir kısmı TikTok'un kapatılmasını istiyor, ancak bu konuda nihai karar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ait.

TİKTOK KAPANACAK MI 2024?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan skandal paylaşımların yapıldığı TikTok'la ilgili çarpıcı bir değerlendirme geldi. Bu meselenin Türkiye için ulusal güvenlik meselesi olduğunu belirten Yayman, "TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor" dedi.

"TİKTOK ŞEYTANIN AVUKATLIĞINI YAPIYOR"

Yayman, Hatay, Ankara, Adana, Mersin ve İstanbul'da karşılaştığı vatandaşların TikTok ile ilgili şikayette bulunduğunu kaydederek, "TikTok kullanmıyorum. Beni sokakta gören insanlar diyor ki, 'Bu TikTok'u kapatırsan, cennetin kapısına aralarsın.' TikTok'tan çok ciddi sayıda eleştiri var, ciddi sayıda şikayet var. TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor ve toplumda artık TikTok paylaşımları bir nefret objesine dönüşmüş durumda. Yaşını, başına almış insanların orada bir paylaşım yapmaları ve bir farkındalık oluşturmak için çok irrasyonel, absürt tavırlar içerisine girmeleri, sakil paylaşımlar yapmaları; bunları bir özgürlük alanı olarak görmüyorum. Burası tamamen insanlık değerlerinden uzaklaşmış, yerli ve milli değerler değil, topyekun evrensel değerlerden kopuş ve büyük bir yabancılaşma olarak görüyorum. Bunları kabul etmek mümkün değil. Tekrar TikTok'un Türkiye temsilcilerine ve küresel ağ sağlayıcılara bir kez daha seslenmek istiyorum; TikTok'un bu yaptıklarını asla kabul etmiyorum. Bu paylaşımları asla onaylamıyorum ve muhakkak TikTok'un topluluk kuralları başta olmak üzere Türkiye'nin moral değerlerine, ahlak değerlerine, geleneklerine, ananelerine uygun bir yayın politikası içerisinde olmasını bütün toplum gibi ben de milletimiz gibi bekliyorum" dedi.

"MUSTAFA KEMAL İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARI ASLA ONAYLAMIYORUM"

Yayman, AK Parti hükümeti olarak yasaklamalar ile sansür uygulamalarına kesinlikle karşı olduklarını ancak sosyal medya platformlarının da sorumluluklarına uygun davranması gerektiğini kaydetti. Yayman, son günlerde TikTok'ta paylaşılmaya başlanan Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili içeriklere de tepki göstererek, "Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili TikTok'taki paylaşımları asla onaylamıyoruz, tasvip etmiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir değer olarak içinin boşaltılması ve Mustafa Kemal figürünün trolleşmesine ve trolleştirilmesini asla onaylamıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ortak değeridir ve trolleşmenin bu noktaya gelmesi aslında dijital dünyanın içine girdiği krizin en önemli göstergelerinden bir tanesidir" diye konuştu.

"TİKTOK ULUSAL GÜVENLİK MESELESİDİR"

Yayman, TikTok'un, Türkiye'nin genel ahlak kurallarına uygun bir yayın politikası yürütmesi gerektiğini vurgulayarak, "TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Milletimize sorulsa, bir kamuoyu araştırması yapılsa, milletin yüzde 90'ı TikTok'un kapatılmasını ister. Çünkü TikTok artık kendini de aşmış durumda ve etkileşim almak için yapılan paylaşımlar o kadar sakil, o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil. TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında bizim zaten komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu BTK'nın tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor ve TikTok'un muhakkak titreyip kendine gelmesi gerekiyor" dedi.

"DİJİTAL TELİF, MECLİS AÇILDIĞI ZAMAN GÜNDEME ALINACAK"

Komisyonunun yeni yasama döneminde Dijital Telif Yasası'na ilişkin çalışma yapacağını vurgulayan Yayman, "Yaz döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ve yine bu konuyla ilgili çalışan sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm paydaşları yan yana getiren toplantı yapacağız. Ağustos ayının sonuna doğru ve dijital telif ile ilgili ev ödevimizi yapıp yeni yasama döneminde dosyamızı hazırlamış bir biçimde inşallah Meclis açıldığı zaman gündeme alacağız" değerlendirmesinde bulundu.