Geçtiğimiz haftalarda Ali Can Ayyıldız ile yollarını ayıran şarkıcı Zeynep Bastık, gönlünü oyuncu Serkay Tütüncü'ye kaptırdı. İkili önceki akşam birlikte oyuna giderek samimi şekilde izledi. Peki, Serkay Tütüncü'nün yeni sevgilisi kim? Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü sevgili mi?

ZEYNEP BASTIK VE SERKAY TÜTÜNCÜ SEVGİLİ Mİ?

Ali Can Ayyıldız ile ilişkisini bitirdikten sonra "İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde, herkesin keyfi yerinde. Olur böyle şeyler hayatta olmaz mı? Bitmemesini temenni ederiz ama bitene de çare yok" diyen Zeynep Bastık, yeni aşka yelken açtı. Magazin D'nin haberine göre Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık, Chaplin oyununu izlemeye gitti. İkilinin oyunu samimi şekilde izlediği ileri sürülürken taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Survivor ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve yarışmadan sonra birçok dizi ile film projesinde yer alan Serkay Tütüncü, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde rol alıyor.

SERKAY TÜTÜNCÜ'NÜN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

2022 yılında Tolga Akış ile boşanan şarkıcı Zeynep Bastık, daha sonra Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ilişkisini bitiren Bastık, bu sefer de Serkay Tütüncü ile yakınlaştı.